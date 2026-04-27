Atletismo: siete medallas de plata fue la cosecha de la delegación U20 bahiense en La Plata

La delegación bahiense U20 de ateltismo de cerró su participación en el Campeonato Provincial disputado en La Plata con un saldo altamente positivo, sumando un total de siete medallas de plata y varias actuaciones destacadas tanto en pruebas de velocidad como de mediofondo.

En la segunda jornada, el domingo, Diego Teijeiro volvió a sobresalir al consagrarse subcampeón en los 200 metros llanos con un tiempo de 23s 06, luego de haber ganado su serie.

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También tuvo una actuación destacada Mauro Pezzutti, quien fue segundo en su serie y cuarto en la final con 23s 85, mientras que Juan Estivaletti finalizó segundo en su serie.

En la rama femenina, Guadalupe Romero logró el segundo puesto en la final de los 200 metros con un registro de 26s 71, consolidando un gran campeonato.

Por su parte, Magali Etchegorry compitió en los 400 metros con vallas, donde fue tercera en su serie y se ubicó quinta en la clasificación final por tiempos.

En pruebas de fondo, Joaquín Odriozola alcanzó el segundo lugar en los 5000 metros con un tiempo de 15m 58s 67, sumando otra medalla para el equipo.

Además, Rocío Detzel fue sexta en los 800 metros (2m 41s 07) y Francisco Pérez de Robles ocupó el sexto puesto en salto en largo con una marca de 5.87 metros.

El balance final refleja siete medallas de plata.

-Diego Teijeiro (100 y 200 metros -hizo su mejor marca personal-, y posta 4x100).

-Guadalupe Romero (100 con vallas y 200 metros).

-Magali Etchegorry (100 metros).

-Joaquín Odriozola (5000 metros).

-Posta 4x100 integrada por Juan Estivaletti, Mauro Pezzutti y Francisco Pérez de Robles.

Asimismo, varios atletas lograron marcas mínimas clasificatorias para el Campeonato Nacional, lo que reafirma el crecimiento y el buen momento del equipo.