Neymar llegó a Buenos Aires y conoció al Neymar argentino, antes de enfrentar a San Lorenzo

El crack brasileño Neymar Jr. llegó hoy a Buenos Aires, para sumarse a la delegación del Santos, que mañana se medirá ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana.

El exjugador del Barcelona se acopló después al plantel y hoy, al arribar al país, recibió el cariño de los presentes en las inmediaciones del hotel.

Entre ellos, un jovencito argentino que lleva el nombre del crack, quien se llevó un lindo recuerdo del delantero.

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Esta tarde, el equipo brasileño moverá en Casa Amarilla, a la espera del duelo de mañana en el Nuevo Gasómetro, que comenzará a las 19.

Además, de Neymar, su estrella estelar, Santos también cuenta entre sus filas con el suarense Benjamín Rollheiser, de pasado en River, Estudiantes de La Plata y Benfica.

Hasta el momento, el Ciclón lidera el grupo con 4 unidades y el elenco de Brasil está último, con una sola unidad.