La ocurrencia de Chimino: “Olimpo es un gigante dormido, lo debemos despertar para sacarlo de donde está”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

(Nota ampliada de la edición impresa)

Sin la cresta a lo Arturo Vidal ni el pelo teñido, y lejos del idilio televisivo con el programa “Paso a Paso, de TyC Sports, donde había sido cautivado por noteros y conductores debido a su carisma y a las declaraciones sin casete, Cristian Fernando Chimino dio en la tecla con un tema sensible y recurrente en el club del que ahora es parte: “Es triste no ver más a Olimpo en el mundo de Primera división”.

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Claro, en la elite del fútbol argentino lo enfrentó con la camiseta de Arsenal, Temperley y Huracán, aunque prefiere hablar del presente antes de escarbar en un pasado que no es beneficioso ni positivo para nadie.

“No hay que renegar de la realidad, Olimpo está en el Federal A y tiene que pensar en cómo salir, porque la historia que viviste te va a enaltecer siempre pero no te va a regalar nada para que puedas ascender”, dictaminó el lateral derecho de 38 años nacido en Luján, provincia de Buenos Aires.

Con los botines en una mano y una bolsita con frutas en la otra, la formalidad de “Chimi” estaba a años luz de aquel “look rockero” que todos los domingos, a la medianoche, aparecía frente a las cámaras de una de las producciones deportivas más populares de la TV argentina.

“Si no me equivoco, te estás yendo a diez años atrás, pero crecí, no te olvides de eso, y mis hijos (Joaquín, de 10; Lola, de 8 y Bastian, de 6) fueron tomando conciencia de que las modas son pasajeras y que las épocas hay que respetarlas. Ya está, ahora mi cabeza se encuentra en paz…(risas)”, manifestó repentinamente y totalmente descontracturado.

“Y lo de la televisión tenés razón, era un abonado, pero me buscaban porque soy de la misma manera en el vestuario que frente a mis amigos y los medios de prensa. Nunca me la creí y tampoco la careteaba, por eso me requerían para las notas. Siempre dije lo que sentía, jamás hablé por boca de otro u otros”.

--¿En la vida también sos así?

--No conozco otra forma, a la cara y una sola vez.

--¿Por qué elegiste venir a Olimpo después de cumplir una estupenda temporada en Comunicaciones: 31 cotejos y 4 goles?

--Y jugando de 4, no de volante ehhh… Las reiteradas llamadas y mensajes de Alfredo (Dagna, presidente) y Carlos (Mungo, DT) me hicieron meditar y recalcular. Que te busquen con tanta insistencia, y a mi edad, es porque me mantengo vigente y con ganas de asumir desafíos, como el que persigue Olimpo, que apunta a subir a la Primera Nacional, que no es fácil pero tampoco imposible.

“Yo nunca había actuado en el Federal, por eso dudé bastante antes de tomar la decisión de viajar a Bahía. No fue sencillo venir solo y dejar a mis hijos en Buenos Aires; estar lejos de ellos es extrañarlos todos los días un poquito más. Pero asumí el compromiso y di el paso, y como te digo eso te digo lo otro: vine por todo, a ascender y a salir campeón”.

--En tu extensa carrera deportiva pasaste por 10 clubes distintos entre Primera A y C, ¿alguno se puede comparar a Olimpo?

--Olimpo mantiene la estructura de Primera, con vestuarios de primer nivel, consultorio médico y puertas por todos lados, entre ellas la de la sala de control de antidoping (en realidad de control de dopaje). A veces imaginás el movimiento que tuvo la parte baja del estadio en esos años dorados y te cuesta creer que hoy la esté peleando en una categoría re contra brava.

“Lamentablemente, hoy Olimpo es un gigante dormido que acumula un sueño de siete años en el Federal. Los que llegamos para este torneo debemos poner nuestro granito de arena para hacerlo despertar y sacarlo de donde está”.

--Creo que es una declaración de amor dirigida a los hinchas.

--Mil veces escuché hablar de Olimpo, pero nunca había comprobado, en vivo y en directo, el sufrimiento de dirigentes e hinchas por no poder salir del Federal. Soy amigo de Matías Ibáñez (ex arquero olimpiense) y él me había dado las mejores referencias del club, que es tal cual imaginaba o esperaba.

“Olimpo está perdiendo prestigio en esta categoría, por eso debe salir cuanto antes, aunque no será nada sencillo. A Sol de Mayo (victoria del aurinegro 1-0 el domingo pasado) lo subestimaron, pero llegó a Bahía invicto y nos costó uno y la mitad del otro poder vencerlo. No nos pateó al arco, es cierto, pero presentó un esquema simple, impermeable y muy batallador.

“Entendimos que ese partido había que jugarlo como una final y así lo hicimos. Cometimos errores, claro, pero corregirlos es más fácil cuando ganas que cuando perdés”.

--Para este equipo, rico en nombres y con un enorme potencial, ¿no ascender sería un fracaso?

--No, fracasar es no intentarlo, y nosotros lo vamos a intentar. El fracaso lo asocio a no dejar todo, a no entrenar como se debe, a no competir con tus armas. Eso sí, debemos ser protagonistas y hacernos cargo de lo que nos toca, que es ir por el ascenso. No ascender, para mi, sería una desilusión grande porque vine a eso, no a salir segundo, ni tercero o a ver qué pasa.

“No hay que temerle a la responsabilidad que nos compete, hay que afrontar la realidad, y si fallamos será un golpe duro de asimilar, pero no un fracaso, palabra que trato de esquivar porque la considero amplia y confusa”.

--Por tu plenitud futbolística y más allá de tu edad, ¿es posible regresar al mundo de Primera división?

--No me puedo hacer ilusiones. Sé que hoy los técnicos apuestan a modismos distintos, a otro estereotipo de jugador, a laterales jóvenes que vuelen por las bandas, dejando de lado a esos futbolistas experimentados que aciertan en los cierres, utilizan bien los perfiles y son más que aplicados en el retroceso, la marca y el orden táctico.

“No por nada el ´viejo´ hoy está bien perfilado y cierra cuando tiene que cerrar, jajaja, aunque entiendo que no tengo la dinámica de los 28 años, cuando estaba en Primera. Sé que en para la B Nacional me da, de eso no tengo dudas, pero debo estar tranquilo, hoy soy un lateral del Federal A y debo hacer todo lo posible para el año que viene estar jugando en la segunda categoría del fútbol argentino”.

--¿Qué es de tu vida fuera del fútbol?

--Desde hace dos años me dedico a la representación de jugadores. Trabajo junto a Daniel Guerrero, quien forma parte de Aren for Team, una empresa muy grande y prestigiosa de España (estructura de representación asociada a la gestión de carrera de futbolistas, similar a entidades que asesoran y potencian el talento joven en ese país y en el mundo, conectándolos con clubes profesionales).

“En Argentina maneja a jugadores muy conocidos, pero que no te los voy a nombrar porque es secreto de sumario…(risas). ¿Mi función? Estar espalda con espalda con Daniel, realizar intermediaciones y traslados de chicos de una institución a otra”.

--¿Se complica cumplir con esa función estando en Bahía?

--No, hoy la tecnología domina al mundo, y las videollamadas y las reuniones virtuales te salvan de andar viajando de un lado a otro. Estamos conectados, al menos una vez al día, con jugadores de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá.

--Antes que te acerques para la nota, un compañero tuyo me comentó: “preguntale si cocina, no sabe hacer ni un huevo frito”. ¿Es cierto?

--No sé quien fue pero es un envidioso. Vivo solo, no me gusta comprar en la rotisería así que cocino lo que quiero comer. En los hierros (parrilla) después de mi viejo soy el mejor. El asado es lo que mejor me sale y el vació ni te cuento, pero también me defiendo con el cordero y el lechón. En el departamento no tengo parrilla ni fogón, así que aviso por las dudas que voy de visitante, no hay drama, me acoplo a lo que sea, y si hay viento le ponemos una chapa…(risas).

--Si Olimpo asciende, ¿te quedás?

--Yyy… no sé, hay que preguntarle a Alfredo. Primero subamos, después se verá. Falta mucho todavía.

El número

179

Partidos. Y 9 goles en Primera división, con las casacas de Arsenal, Temperley, Huracán y Patronato. Surgió en Ferro y en ese club, en 2010, debutó en la mayor.