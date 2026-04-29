El equipo de un bahiense, que juega contra Olimpo y Villa Mitre, también se quedó sin DT

Santamarina de Tandil, equipo que comparte la zona con Olimpo y Villa Mitre en el Federal A, confirmó hoy la renuncia de su entrenador.

De esta manera, Duilio Botella dejó de ser el DT del aurinegro, donde juega el bahiense Nicolás Ihitz.

Según explicó el club a través de un comunicado, el entrenador fue quien tomó la decisión "manifestando motivos personales vinculados al desgaste y al cansancio propio de la función".

Además de agradecerle, desde la institución explicaron que "intentó revertir la decisión, entendiendo su importancia en la historia y en el presente del club, pero la misma resulta indeclinable".

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En la actual temporada, Santamarina marcha quinto con 7 puntos, a sólo uno de la zona de clasificación.

Es más, el aurinegro acumula un invicto de 4 partidos, con un triunfo (4-0 a Círculo Deportivo) y tres empates 0 a 0 (Germinal, Villa Mitre y Kimberley).

En la próxima fecha, el elenco tandilense tendrá fecha libre y volverá a jugar ante Alvarado, por la octava fecha.

De esta manera, Duilio Botella es el segundo entrenador de esta zona en dejar su cargo, ya que ayer se confirmó la salida de Emanuel Trípodi de Brown de Puerto Madryn.