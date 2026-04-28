Un viejo conocido será el árbitro del clásico Villa Mitre-Olimpo en El Fortín

Se oficializó esta tarde los detalles del clásico entre Villa Mitre y Olimpo, por la séptima fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El primer clásico bahiense de la temporada se jugará el domingo desde las 15 en El Fortín.

El árbitro del encuentro será Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por Guillermo Yacante, Leonel Luján y Franco Morón (como cuarto).

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Será la cuarta ocasión para el rosarino en el derby bahiense y siempre pitó en cancha de del tricolor.

Hasta el momento, el historial se divide en un triunfo por lado y un empate.

El triunfo de Villa Mitre fue el 18 de junio de 2023, por 1 a 0 con gol del tucumano Ricardo Tapia.

Mientras que la victoria de Olimpo fue el 28 de abril de 2024, imponiéndose por 3 a 1 con tantos de Rodrigo Acosta y Julio Cáceres. Para la Villa descontó Sebastián Jeldres.

Ademas, en 2023, pero el 8 de octubre igualaron sin goles.

*Cómo llegan

Villa Mitre arribará al clásico tras empatar ante Alvarado como visitante, por 1 a 1, en Mar del Plata.

El tricolor, que comenzó ganando con gol de Jerónimo Almada, terminó empatando por el tanto de penal convertido por Santiago Gutiérrez de penal sobre el cierre.

Con este empate, el equipo que conduce Diego Cochas sumó su segunda igualdad consecutiva, ya que antes había igualado sin goles ante Santamarina.

Olimpo, en tanto, en su última presentación venció el lunes a Círculo Deportivo por 1 a 0 en el Roberta Carminatti.

Con gol de Federico González, el aurinegro sumó su quinto triunfo en fila (los últimos tres por 1 a 0) y lidera el grupo con puntaje perfecto.

Además, el elenco dirigido por Carlos Mungo aún no recibió goles y marcó 7, todos hechos por distintos intérpretes: González, Cristian Ibarra, Braian Guille, Enzo Coacci, Cristian Amarilla, Martín Ferreyra y Diego Ramírez.

*El resto

La séptima fecha comenzará el sábado con dos partidos: Círculo Deportivo-Brown de Madryn (dirigirá Marcos Liuzzi) y Kimberley-Sol de Mayo (Diego Novelli).

Mientras que el domingo también cruzarán Germinal y Alvarado, con arbitraje del puntalntense Fernando Marcos.

Libre tendrá Santamarina de Tandil.

*La tabla

Así están las posiciones antes del comienzo de la séptima fecha

1) Olimpo, 15 puntos; 2) Kimberley y Alvarado, 9; 4) Sol de Mayo, 8; 5) Santamarina, 7; 6) Germinal, 6; 7) Villa Mitre, 5; 8) Círculo Deportivo, 3 y 9) Brown de Madryn, 1.