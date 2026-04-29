Úbeda justificó a los jugadores de Boca:  "Es una reacción lógica cuando el rival te carga"

Tras el escandaloso final y consumada la derrota de Boca ante Cruzeiro en Brasil, el técnico Claudio Úbeda fue tajante al analizar el desempeño de la terna arbitral durante el desarrollo del partido: "El árbitro condicionó mucho a Boca".

El DT opinó sobre la expulsión de Adam Bareiro durante el primer tiempo: “Nosotros vimos que no había sido para nada sancionable. El árbitro decide sacar la segunda tarjeta amarilla y, cuando vemos la imagen detenida, ni siquiera hace un gesto de intentar pegar un golpe ni mucho menos”.

Respecto de los incidentes que marcaron el desenlace del compromiso, donde se produjeron empujones y discusiones entre ambos planteles, Úbeda evitó cuestionar la conducta de sus dirigidos.

El técnico entendió que el desborde emocional fue una consecuencia directa de las provocaciones de los futbolistas del equipo de Belo Horizonte: "Es una reacción lógica cuando el rival te carga".

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Por último, el entrenador argentino dejó a la vista su malestar por el resultado, pese al planteo táctico realizado en inferioridad numérica: “Me da mucha bronca perder este tipo de partidos; los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo y habíamos hecho un planteo inteligente. Ellos llegaron en el gol y en alguna aproximación más, no mucho más que eso.”