Neymar agradeció el cariño recibido por el público de San Lorenzo

El jugador brasileño, Neymar dedicó un sentido mensaje de agradecimiento a San Lorenzo tras haber estado presente en el Nuevo Gasometro en el empate entre Santos y el equipo argentino por Copa Sudamericana.

A través de una historia en sus redes sociales, el futbolista compartió una imagen de un cuadro conmemorativo con la leyenda "Bienvenido a Boedo" y expresó su gratitud por el trato recibido durante la jornada. “Quería agradecer a todos los que fueron al estadio hoy, gracias por el cariño... ¡Eso demuestra demasiado lo que hice en el fútbol!”, escribió el exjugador del Barcelona en portugués.

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Neymar, quien estuvo acompañado por su entorno, no ocultó su emoción por el reconocimiento en el Nuevo Gasómetro y cerró su mensaje en español con una frase que conmovió a los hinchas del "Ciclón": “Gracias San Lorenzo. Día especial que quedará en mi memoria y de mi familia”. (NA)