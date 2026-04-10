Real Madrid empató con Girona en el Bernabéu y le dejó servida La Liga a Barcelona

Real Madrid no encuentra el camino y está a punto de quedarse sin salida. El equipo de Álvaro Arbeloa empató 1-1 con Girona en el Santiago Bernabéu y le dejó servida La Liga a Barcelona, que este sábado disputará el clásico con Espanyol.

El traspié del Merengue no sólo le da la posibilidad a su gran rival de sacarle nueve puntos de ventaja con siete fechas por jugarse, también significa un nuevo revés previo a buscar la remontada en Alemania ante Bayern Múnich por la Champions League.

En cuestión de días, la Casa Blanca puede quedarse sin títulos por los que pelear en el resto de la temporada.

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Federico Valverde había puesto en ventaja al local y Thomas Lemar lo empató diez minutos después para Girona, que contó con una destacada actuación del argentino Paulo Gazzaniga.

Franco Mastantuono no estuvo en el banco de Real Madrid por suspensión, mientras que en la vereda de en frente Claudio Echeverri fue titular en el conjunto de Míchel.