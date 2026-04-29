Racing no levanta: empató en Venezuela y complicó su futuro en la Sudamericana

Racing no se hizo fuerte en Venezuela y empató 1-1 ante Caracas, por la continuidad de la tercera fecha de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, y sigue sin poder levantar cabeza.

Después de que a Gabriel Rojas le atajara un penal el arquero Frankarlos Benítez, el pibe Tomás Pérez (fue el elegido por Gustavo Costas para reemplazar a Maravilla Martínez) abrió el marcador de cabeza cuando se terminaba el primer tiempo pero el local aprovechó que la Academia comenzó dormida el complemento para empatar con un tanto de Jesús Yendis.

Racing entró dormido en la segunda mitad y sufrió el empate de Jesús Yendis, que terminó escribiendo el resultado final en Venezuela.

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La Academia de Gustavo Costas acumula cinco encuentros consecutivos sin triunfos y complicó su futuro en la Copa Sudamericana.

El conjunto de Avellaneda se jugará el domingo ante Huracán el boleto a los playoffs del Torneo Apertura y luego volverá a ponerse el chip continental.