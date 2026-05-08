Un asesor presidencial fue imputado y ahora se presentó ante la Justicia

El expresidente de Nucleoeléctrica Argentina SA, Demián Reidel, y también asesor presidencial, se presentó espontáneamente ante la Justicia federal.

Fue luego de haber sido imputado por el fiscal Ramiro González en la causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas que investiga gastos por u$s313.000 "ajenos al objeto social".

"No realicé ninguno de los consumos cuestionados, ni tenía a mi cargo el control de los gastos efectuados por el personal de la empresa", expresó en un escrito, que fue presentado en el expediente.

Durante el texto, Reidel indicó que se encuentra "a entera disposición de la Jurisdicción" y, a la vez, que rechaza "de manera terminante, cualquier imputación".

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En ese sentido, en el escrito aseguró comprender que "el impulso de la acción penal por parte del experimentado Sr. Fiscal pueda haber respondido a las graves circunstancias que rodearon la difusión pública del asunto".

Aunque, de todos modos, confió en que "la propia investigación rápidamente habrá de demostrar que, en lo que a mí respecta, las premisas sobre las que la denuncia se construyó no se corresponden con la realidad de los hechos", cerró Reidel. (C5N)