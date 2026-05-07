Imputaron a un asesor presidencial por gastos millonarios

El asesor presidencial Demian Reidel fue imputado por el fiscal Ramiro González en la causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas que investiga gastos por u$s313.000 "ajenos al objeto social de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y ajenos a cualquier finalidad institucional".

Con 100 tarjetas corporativas se abonaron 45 gastos en free shops por u$s5.957; compras en tiendas de ropa (Adidas, Reebok, El Corte Inglés, Primark) por u$s1.224,54; estadías en hoteles cinco estrellas en San Francisco, Viena, Miami, Singapur y Washington; consumos en El pub pirata en Madrid por u$s765 y adelantos en efectivo por $60.300.000.

Reidel fue presidente de la empresa que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía durante el periodo investigado. Su gestión duró desde el 23 de abril de 2025 hasta el 9 de febrero de 2026. También ocupó la jefatura del Consejo de Asesores del Presidente desde marzo de 2024 hasta el 21 de julio de 2025.

Además, dejó su cargo en la compañía tras cuestionamientos y denuncias por presuntos sobreprecios en procesos de contratación realizados durante su gestión. Lo reemplazó Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y ex titular de Dioxitek.

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En el oficialismo habían señalado que su salida del directorio se enmarcaba en el proceso de reorganización de la compañía y en los cambios impulsados en el área nuclear, mientras que fuentes del Gobierno sostuvieron que podría concentrarse nuevamente en tareas de asesoramiento presidencial.

Antes de ser imputado, el economista afirmó que los resúmenes de su tarjeta corporativa "no muestran ningún gasto personal", pidió que "se investigue hasta el último peso" y apuntó: "Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa, intentar asignármelo a mi es mala fe absoluta". (C5N)