La Corte rechazó el per saltum pedido por el Gobierno para definir la validez de la reforma laboral

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el pedido de per saltum presentado por la Procuración del Tesoro para que el máximo tribunal defina sobre la constitucionalidad de la reforma laboral.

El fallo del máximo tribunal declara “inadmisible el recurso interpuesto” por la Casa Rosada.

El Gobierno había presentado el recurso extraordinario para que se resuelva en la Corte Suprema el conflicto judicial por la reforma laboral, tras la suspensión cautelar de más de 80 artículos dictada por un juez del fuero laboral a pedido de la CGT, decisión que luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo revirtió. (TN)

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