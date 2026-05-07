Se aprobó el nuevo examen de residencias médicas: cuál es el modelo establecido

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el nuevo Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud, la cual busca garantizar la transparencia y objetividad en la selección de profesionales, al tiempo que unifica los criterios de evaluación para el ingreso a residencias básicas, articuladas y/o post básicas del equipo de salud.

La resolución, que se publicará este viernes en el Boletín Oficial, cuenta con varias modificaciones, entre los que se destaca la utilización de tablets para realizar el examen. La evaluación consistirá en 100 preguntas de selección múltiple y un sistema de puntuación donde cada respuesta correcta tiene un valor de un punto, destaca el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Para asegurar el alcance a los estándares de calidad, la normativa sostiene un piso mínimo de aprobación de 60 puntos en los exámenes de ingreso a postbásicas y habrá un plus de 5 puntos que se otorgará a los profesionales con formación de grado completa en Argentina. Un dato importante es que no computará para definir la aprobación del examen, sino que se suma en el orden de mérito.

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La normativa también dispone la creación del Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI). Este cuerpo, presidido por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud del Ministerio de Salud de la Nación estará conformado por representantes de todas las instituciones formadoras y será el encargado de definir los contenidos técnicos, las pautas y los criterios de evaluación.

Por último, se establece que los ingresantes que quieran adjudicar su cargo posterior a rendir el examen deberán asistir a una entrevista ante la institución en la que aspiren realizar su residencia.

“Estas nuevas pautas sólo alcanzarán a quienes aspiren a realizar sus residencias en entidades nacionales y en las de las Fuerzas Armadas (FFAA) o del sector privado que se incorporaron a la oferta de este año. Los temarios y las bibliografías obligatorias de las diferentes especialidades ya se encuentran publicados en el sitio oficial de la cartera sanitaria nacional”, explica el documento.

El Examen Integrado para medicina se realizará el 7 de julio, mientras que el de las especialidades básicas y post básicas tendrá lugar el 30 de junio. Para poder rendir el examen es obligatorio presentarse en el lugar, fecha y hora determinados con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Los resultados se darán a conocer entre el 27 y el 31 de julio, marcando el inicio de la etapa de adjudicación de vacantes en el sistema de salud que finalizará con ingreso a las residencias el 1° de septiembre.

A diferencia del 2025, la oferta de establecimientos para realizar las residencias se amplió para este año. Entre las instituciones nacionales se encuentran el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas; el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan; el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce; el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer; la ANMAT; la ANLIS; y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, entre otras.

Asimismo, se suman 20 instituciones privadas y militares como la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán, el Hospital Naval Puerto Belgrano, el Sanatorio Otamendi, la Policlínica Bancaria, el FLENI, el Hospital Militar Central, entre otros. (NA)