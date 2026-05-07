"Súper RIGI": el nuevo proyecto que Javier Milei mandará al Congreso

El presidente de la Nación Javier Milei adelantó un "anuncio en puerta". Desde su cuenta de X dijo que elevará al Congreso un proyecto de ley sobre un "SÚPER RIGI" destinado a "sectores que nunca han existido en Argentina".

El anuncio lo hizo en sus redes sociales. Por el momento, desde Casa Rosada no precisaron cuándo será enviado.

"Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", escribió el mandatario.

Según se desprende del texto, el proyecto ayudará a "crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".

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Por el momento, no hay mayores precisiones sobre el contenido del proyecto. (Ámbito)