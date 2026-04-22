Encontraron en un descampado de Punta Alta una moto robada en Bahía Blanca

La Policía de Punta Alta informó que encontró una moto robada en Bahía Blanca. El hallazgo se produjo el lunes por la noche, durante un patrullaje en la zona de calle Alem, en dirección al camino rural hacia Bajo Hondo.

El procedimiento lo realizó personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), que detectó el rodado abandonado y sin patente visible. Se trata de una Gilera Voge 300 de color gris.

Tras consultar el sistema informático policial, los efectivos confirmaron que la moto tenía pedido de secuestro activo por un hurto ocurrido ese mismo día en Bahía Blanca. El propietario fue identificado como Juan Bazán, de 58 años.

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La Policía secuestró la moto y la puso a disposición de la Justicia. Interviene la UFIJ N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

