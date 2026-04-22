Fuerte choque en Stroeder terminó con una mujer herida

Una mujer con heridas leves e importantes daños materiales fue el saldo de un choque registrado esta mañana en la localidad de Stroeder.

El siniestro vial tuvo lugar en el cruce de las calles José Lebed y Viedma.

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Sobre las 11, según confirmaron las fuentes consultadas, colisionaron, por causas que se tratan de establecer, una Ford Ranger y un Volkswagen Gol, en el cual viajaba la persona que terminó con lesiones.

La camioneta iba por Lebed, mientras que el auto lo hacía por la otra arteria.

Producto del fuerte impacto, la conductora de Gol recibió algunos puntos de sutura con un pequeño corte, mientras que el joven que iba al mando de la Ford resultó ileso.

En el lugar trabajaron los bomberos voluntarios de la localidad, personal sanitario y de la Policía Comunal (agencia Carmen de Patagones).