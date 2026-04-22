Amenaza en las escuelas: allanaron un domicilio en Coronel Pringles

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Pringles allanó en las últimas horas, por orden de la Justicia, la vivienda de un estudiante de 17 años y secuestró su teléfono.

Se trata de un alumno de la Escuela de Educación Técnica Nº 1, cuyas autoridades habían denunciado el viernes pasado una pintada amenazante de tiroteo, tal como se dio en distintos establecimientos, todo en relación con un supuesto reto viral.

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En el celular del joven imputado -a quien no se identificó por razones legales- los investigadores encontraron conversaciones y capturas de pantalla relacionadas con el hecho investigado, que fueron consideradas como elementos de prueba.

Por otro lado, la Policía pringlense informó que ya lograron identificar a la persona que habría realizado escritos de similar tenor en la Escuela Agrotécnica, novedad que también fue puesta a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y de la Dirección de Educación.

Se aclaró desde la fuerza que, según el artículo 22 de la ley 26.061 prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar a través de cualquier medio de comunicación, a niños, niñas y adolescentes relacionados a causas penales (agencia Coronel Pringles).