Con nuevos espacios, Carmen de Patagones comenzó a festejar su aniversario

El intendente Ricardo Marino durante la inauguración del nuevo Centro de Desarrollo Infantil

En el marco del 247° aniversario de la Comarca Carmen de Patagones – Viedma, el intendente Ricardo Marino, encabezó este martes la inauguración del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), una obra fundamental destinada a la primera infancia que fue reactivada y finalizada con fondos municipales tras haber quedado paralizada por el gobierno Nacional.

Como momento central del acto, se realizó el descubrimiento de la placa conmemorativa, que lleva la significativa frase: “Los adultos somos proveedores de infancias felices”. Estas palabras sintetizan el espíritu del espacio y refuerzan el compromiso colectivo con el desarrollo integral de niñas y niños.

Acompañaron la inauguración, entre otros, el titular del CD, Amílcar Safe; el Coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte; los secretarios de Hacienda, Franco Balcarce, de Gobierno, Matías Pérez; de Producción, Raúl Rosemberg; de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, integrantes del Gabinete Municipal y autoridades de Educación.

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El nuevo edificio fue pensado para brindar contención, cuidado y acompañamiento a la primera infancia. Cuenta con cuatro salas, cocina, área administrativa y sanitarios, garantizando un entorno seguro, adecuado y preparado para el desarrollo de actividades educativas y recreativas.

En este contexto, el intendente Ricardo Marino expresó que la inauguración representa “un orgullo” para su gestión, destacando la decisión política de finalizar obras que habían quedado inconclusas al asumir. En ese sentido, remarcó que, pese a las dificultades económicas, se priorizó completar proyectos en marcha con fondos municipales, entendiendo que se trata de recursos de la comunidad.

Al mismo tiempo, subrayó la importancia de este espacio destinado a la infancia, afirmando que “los únicos privilegiados son los niños”, y puso en valor el rol de la educación pública, convocando a la comunidad educativa a cuidar y aprovechar el nuevo edificio. La inauguración concluyó con el tradicional corte de cintas y un recorrido por las instalaciones, dejando oficialmente habilitado este nuevo espacio.

También quedó inaugurado el Salón de Usos Múltiples del barrio Villa del Carmen

Por otra parte y también en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad, el jefe comunal dejó habilitado oficialmente el Salón de Usos Múltiples del barrio Villa del Carmen. El nuevo salón está diseñado para el uso de la comunidad del barrio, promoviendo actividades sociales, culturales, educativas y recreativas.

“Aquí comienzan nuevos encuentros, historias y sueños compartidos” quedó plasmada en una placa conmemorativa instalada en el SUM, simbolizando el espíritu comunitario del nuevo espacio. Con un enfoque en la integración y el encuentro de los vecinos, el espacio cuenta con un salón principal, cocina, fogón y sanitarios, garantizando funcionalidad y accesibilidad para todos.(agencia Patagones)