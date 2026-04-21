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Suspenden las clases en Tornquist por el alerta meteorológico

Las autoridades confirmaron que no habrá actividad en el turno tarde.

Foto: archivo La Nueva.

El Municipio de Tornquist, en conjunto con la Jefatura Distrital y la Jefatura Regional de Educación de Gestión Privada, decidieron la suspensión de clases en el turno tarde de este martes debido a las malas condiciones climáticas.

La medida, según se indicó, abarca a todos los niveles y modalidades educativas.

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Por otro lado, también en el marco del alerta meteorológico, la delegación de Sierra de la Ventana anunció que se encuentra cerrado el paso entre esa localidad y Villa La Arcadia por el arroyo del balneario La Olla.

En tanto, en el balneario del Dique se retiraron las barandas de contención de la pasarela, por lo que se solicita no circular por el sector debido al riesgo que esto representa.

Asimismo, fue cerrado el predio de motorhomes y los vehiculos fueron reubicados.

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