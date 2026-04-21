Pringles: se iniciaron tres causas por intimidación pública en escuelas

La Policía de Coronel Pringles realizó ayer operativos de control en el ingreso de al menos tres escuelas, luego de sendas denuncias de sus autoridades por mensajes intimidatorios en los baños, tal como se dio en distintos establecimientos educativos del país.

En esa ciudad se dieron denuncias de los directivos de la EES Nº 1, la EEST Nº 1 y la EPP Nº 1, siempre con el mismo tenor de las amenazas, que tendrían origen en un presunto reto viral a partir de redes sociales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esa manera se iniciaron tres causas, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, por los delitos de amenazas calificadas e intimidación pública.

Se pudo establecer que alumnos de los mismos establecimientos habrían sido los autores de las pintadas y en algunos casos ya fueron identificados. En este sentido, se aguardan instrucciones de la Justicia para actuar.

A partir de esa situación, la Jefatura de Seguridad Comunal dispuso un control en el ingreso de la Secundaria Nº 1, a fin de garantizar la jornada educativa, en colaboración con las autoridades docentes, a fin de que las clases se desarrollen con normalidad.

El operativo fue realizado en presencia de los inspectores del nivel secundario y personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (agencia Coronel Pringles).

