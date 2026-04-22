Carmen de Patagones y Viedma celebraron 247 años de historia a orillas del río Negro

Con actos y actividades en ambas márgenes del río Negro, las ciudades de Carmen de Patagones y Viedma conmemoraron su 247º aniversario, recordando un origen común que se remonta a 1779, cuando Francisco de Viedma y Narváez fundó el Fuerte y población Nuestra Señora del Carmen, dando inicio a una historia compartida que aún hoy late a ambas orillas del río Negro.

En suelo maragato, el acto fue encabezado por el intendente, Ricardo Marino, acompañado, entre otros por el titular del CD, Amilcar Safe; el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesatti; el presidente del CD de Viedma, Pedro Bichara, junto a los legisladores provinciales, autoridades locales, provinciales, funcionarios de ambos municipios, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, organizaciones culturales y vecinos que se acercaron a celebrar esta fecha tan significativa.

Durante el acto, se realizaron la colocación de una ofrenda floral, invocaciones religiosas y la entonación del Himno Nacional Argentino, en un marco de profundo respeto y sentido de pertenencia.

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Por otra parte, se refirió a la fecha, el director del Museo Histórico Regional Emma Nozzi, Leonardo Dam, quien hizo referencia a la importancia de la fecha, evocando la fundación del Fuerte y Población y destacando la figura de Francisco de Viedma y Narváez como impulsor de este enclave estratégico en la Patagonia.

Luego, hizo lo propio el Intendente, Ricardo Marino, quien destacó el significado del espacio donde se realizó la ceremonia y afirmó que "es un lugar que simboliza nuestros orígenes y la historia compartida que nos une como comarca”, al tiempo que remarcó que ambas ciudades “comparten un origen, una identidad y un destino común”.

En el plano legislativo, anunció que en los próximos días estará en el Congreso Nacional para el tratamiento de dos proyectos vinculados a la identidad regional: uno propone declarar de interés de la Cámara de Disputados la Fiesta de la Soberanía Patagónica, y el otro instituir el 7 de marzo como Día Nacional de la Soberanía Patagónica, iniciativas que ya fueron presentadas, cuentan con el acompañamiento de más de 20 diputados de la región y serán tratadas en comisión.

En Viedma

Previamente, en la Plazoleta del Fundador, en la costanera viedmense, el intendente de la capital rionegrina Marcos Castro, junto al gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti encabezaron una ceremonia conmemorativa a la fecha.

Durante el acto se concretaron importantes firmas de convenios y anuncios de obras, como, por ejemplo. un acuerdo entre el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y la municipalidad para la capacitación de empleados municipales y el desarrollo de programas conjuntos. Además, por el programa “Construyendo Provincia”, se anunció la construcción de una cancha de arena en el Parque Ferreira, con una inversión de 257 millones de pesos.

“Viedma es una ciudad donde lo comunitario es muy valioso desde hace muchísimos años”, expresó el titular de Ejecutivo de Viedma, al tiempo que destacó el acompañamiento en cada convocatoria.

“Es mucho lo que se viene haciendo y responde al compromiso y al sentido de pertenencia de la comunidad. Se trata de un modelo que busca integrar, modernizar y poner en valor la historia de Viedma”, subrayó Castro.

Concretado ambos actos, la actividad, cerca del mediodía se trasladó al escenario eregido en la costanera de la capital provincial, frente a la Fuente Pucará, donde se concretó el tradicional desfile cívico – militar y paseo criollo con una importante participación y seguido por una masiva concurrencia de vecinos y vecinas de ambas ciudades. (Javier Cambarieri / agencia Patagones)