Encuentro abierto a toda la comunidad de la Escuela Primaria de Adultos 701

En el marco de las Jornadas Comunitarias de Inclusión Educativa, impulsadas por la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, la Escuela Primaria de Adultos 701 llevará adelante un encuentro abierto a toda la comunidad.

Bajo el lema “La educación de adultos es cultura que se difunde”, la propuesta tendrá como objetivo acercar la oferta educativa, promover la inclusión y acompañar a jóvenes y adultos que deseen iniciar o retomar sus estudios.

Será en la Estación Solier (Rosales 900), el próximo viernes, de 17 a 20.

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Se realizarán actividades abiertas, muestras de trabajos, espacios de intercambio y difusión de las propuestas educativas de la institución.

La invitación está dirigida a toda la comunidad: vecinos, familias y personas interesadas en completar su escolaridad o conocer las oportunidades educativas vigentes.

Además, se recibirán materiales en donación, como juegos didácticos, retazos de tela, botellas plásticas chicas, pinturas (témperas, acrílicos), papeles de distintas texturas, botones, lanas, latas limpias, maderas en desuso y rollos de papel.