Victoria agónica y clasificación de Sociedad Sportiva ante Neuquén RC

El medio scrum Rafael Larrañaga Astibia (Sportiva) arranca la ofensiva con apoyo de Patricio Cantalejos y ya en la línea Mateo Cardoso Lopes y Pedro Zorzano. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Un penal convertido en la última jugada del partido por el centro/apertura Mateo Köhler, le dio a Sociedad Sportiva la victoria ante Neuquén RC por 25 a 24 y la vuelta al Torneo del Interior B de rugby.

Fue en una de las reválidas que se disputaron este sábado en distintos puntos del país y que otorgaban -a un partido- plaza directa para el segundo escalón de la competencia más federal de clubes, que no jugaban desde 2023. Además, el triunfo también metió a Las Palomas en el Regional Pampeano A de este año.

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El representante bahiense tuvo una tarde muy difícil en esta final ante los neuquinos, básicamente por una suma de errores (traducidos a penales en contra) y algunas tomas de decisiones que lo llevaron a no disponer de la pelota. Así la visita escaló en el marcador 15-0 a los 20 minutos y jugó con esa diferencia gran parte del encuentro, apoyado también en un tackle sólido y efectivo. Inclusive, Neuquén RC pasó al frente a los 79m. con un penal anotado por el wing/apertura Tomás Amusategui, para el 24-22.

En la reanudación, tras una mala salida del Blanco desde mitad de cancha, Neuquén RC no aprovechó el scrum a favor en esa zona del campo porque Sportiva lo mandó para atrás. La visita perdió la pelota ante la presión defenfiva, el local posicionó su línea de ataque y el árbitro Esteban Baeck (URBA) vio offside de la marca, surgiendo así el penal que facturó Köhler, con pegada de derecha, frente a la hache de la cancha 1 que da a calle Aguado.

Lógicamente, antes hubo una remontada clave por tries de Patricio Cantalejos (22m.), Luca Loiacono (33m.) y, sobre todo, Facundo Ferrandez (71m.). Los puntos con el pie también fueron decisivos: una conversión de Patricio Cantalejos, un penal de Felipe Serrat (39m.) y una conversión y un penal de Mateo Köhler.

La visita abrió el marcador con tries de Juan Ignacio Gutiérrez (2m.) y de Camilo Barroso (16m.), mientras que Tomás Amusategui aportó 4 penales y una conversión.

Partido en el que después de la movilidad con la que jugó el XV neuquino en el PT -con el ritmo que le dio su pareja de medios y abriendo la cancha-, Sportiva logró acomodarse y comenzar a proponer y descontar.

En principio el scrum blanco sufrió las mañas del rival, pero lo fue acomodando y terminó dominando en el complemento. Le hicieron bien los cambios, aunque sufrió la baja prematura por tirón de su octavo Tomás Inchausti.

La batalla física por la pelota en el piso también pasó factura en medio de la adrenalina y ansiedad. Los locales recibieron 3 amarillas, mientras que la visita tuvo 4.

Cuando parecía que Neuquén RC se iba con la victoria y la clasificación, el dueño de casa pudo finalmente enfriar la cabeza y cambió la historia.

Otros resultados

Además del partido disputado esta tarde en La Carrindanga, los otros finales en la reválida al TdI B fueron estos:

- Cardenales RC 38-Taraguy RC 18 (Juan Martínez – Cuyo).

- Jockey de Tucumán 22-Universitario de San Juan 27 (Juan Vega – Rosario).

- Tigres RC 25-Jockey de Venado Tuerto 24 (Pedro López Vildoza – Tucumán)

Torneo del Interior A

Estos fueron los marcadores que dejó la fecha inicial del Torneo del Interior A:

- Gimnasia de Rosario 29-Marista RC 13 (Tomás Ninci – Córdoba).

- Tucumán Rugby 54-Mendoza RC 15 (Agustín Altabe – Córdoba).

- Estudiantes de Paraná 26-Tala RC 34 (Juan Zubieta – URNE).

- Urú Curé 35-CURNE 10 (Joaquín Zapata – Santa Fe).

- Universitario de Córdoba 17-Jockey de Rosario 44 (Gastón Roge – Mar del Plata).

- Santa Fe Rugby 37-Córdoba Athletic 13 (Leandro Peker – Misiones).

- Jockey de Córdoba 22 vs. Duendes RC 7 (Tomás Bertazza – URBA).

- Old Resian 22-La Tablada 24 (Francisco Tausch – URBA).