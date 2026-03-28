Argentino ganó con bonus y llegó a lo más alto del Oficial Oro

La lógica y los tries llevaron a Argentino conseguir este sábado su tercera victoria consecutiva con punto bonus en el Oficial Oro de rugby de primera división.

La goleada a El Nacional por 92 a 0 en la Quinta le permitió alcanzar la punta del campenato que organiza la Unión de Rugby del Sur. Que ahora comparte con Sociedad Sportiva, el otro invicto y futuro rival el próximo jueves en el country (la quinta fecha se adelanta por Semana Santa).

Dirigió en cancha de El Nacional el árbitro Esteban Bevaqua (Sur).

El Chancho también ganó el duelo de Intermedia frente al Celeste por 89-0, mientras que en Preintermedia el Azul enfrentó a la Primera de Universidad Nacional del Sur, al que superó (34-12).

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Con la victoria en Primera el conjunto dirigido por Lisandro Flores dio un paso importante hacia la obtención de la segunda plaza de la URS al Regional Pampeano A. Esta tarde, al ganarle la reválida a Neuquén RC (ver nota relacionada), el otro cupo al regional quedó para Sociedad Sportiva.

En el otro partido de la fecha Universitario consiguió su primer éxito en el campeonato. Como huésped superó a Santa Rosa RC por 13 a 5, en partido dirigido por Esteban Szelagowski (Sur).

"Uni" subió al tercer puesto en la tabla de posiciones.

En Intermedia ganaron los locales por 30-14.

La fecha 5 tendrá el jueves venidero el partido excluyente entre Argentino-Sociedad Sportiva, mientras que Universitario recibirá a El Nacional. Fecha libre, Santa Rosa RC.

Posiciones: 1º) Sociedad Sportiva (+231) y Argentino (+224), 15; 3º) Universitario (-103) y Santa Rosa RC (-126), 4 y 5º) El Nacional, 1.