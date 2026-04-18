Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del sábado 18

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El sexto día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con definiciones en varios deportes.

Finalizarán boxeo, tiro con arco, gimnasia y ciclismo.

En horario argentino, el programa de actividades para este viernes es el siguiente:

Ciclismo

09:00 - Ruta femenino, con Abril Azimonti, Narella Cladera, Victoria Lambert, Paz Peralta Miranda, Zoe Quiroga y Marianella Salomón

12:15 - Ruta masculino, con Federico Dalmasso, Martín Deltín, Benjamín Guzmán Tivani, Felipe Lucero, Máximo Sala y Facundo Tivani

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Fútbol bandera

09:15 - Selección masculina vs. Brasil

13:00 - Selección masculina vs. Panamá

15:30 - Selección masculina vs. Uruguay

Natación

Clasificaciones desde las 9:30

100m mariposa femenino, con Agostina Hein y Laila Chain

100m mariposa masculino, con Matias Chaillou y Laureano Hopmeier

200m espalda femenino, con Malena Santillán y Cecilia Dieleke

200m espalda masculino, con Ciro Conrad

50m pecho femenino, con Pía Ponzo y Liz Dos Santos

50m pecho masculino, con Mateo Fontana y Joaquón Giovacchini

4x100m relevo libre masculino, con Matias Chaillou, Máximo Aguilar, Ciro Conrad y Felipe García Berbel

Finales a partir de las 18:00

Todas, más, 1500m libre masculino, con Thiago Pizzini y Mateo Mayer; y 4x100m relevo libre femenino, con Agostina Hein, Catalina Dos Santos, Mía Di Pace y Guadalupe Angiolini

Gimnasia artística

10:35 - Finales por aparato: suelo masculino (Benicio Manoli y Benjamín Fernández), potro con arzones masculino (Benicio Manoli y Benjamín Fernández), anillas masculino (Benicio Manoli y Benjamín Fernández), salto femenino (Eugenia García Berbel y Sofía Chimenti), barras asimétricas femenino (Eugenia García)

17:35 - Finales por aparato: salto masculino (Benjamín Fernández y Julián Di Pasquale), barras paralelas masculino (Benjamín Fernández y Benicio Manoli), barra fija masculina (Benjamín Fernández y Julián Di Pasquale), viga femenino (Mora Arballo y Sofía Chimenti) y suelo femenino (Mora Arballo y Eugenia García Berbel).

Tiro con arco

10:49 - Equipo recurvo masculino (final), con Thiago Barbieri y Gabriel Tonina vs. Brasil

11:08 - Equipo recurvo mixto (final), con Isabella Chorvat y Gabriel Tonina vs. Perú

14:14 - Individual compuesto femenino (final), con María Belén Giménez vs. Ecuador

15:14 - Individual recurvo femenino (final), con Isabella Chorvat vs. Brasil

15:28 - Individual recurvo masculino (por bronce), con Thiago Barbieri vs. Colombia

15:42 - Individual recurvo masculino (final), con Gabriel Tonina vs. Brasil

Boxeo

16:30 - -57 kg femenino (final), con Melanie Acevedo vs. brsileña Dos Santos

17:15 - -55 kg masculino (final), con Jeremías Manzelli vs. brasileño Gustavo Domingues

17:30 - -60 kg masculino (final), con Nicolás Peralta vs. brasileño Dos Santos

18:00 - -70 kg masculino (final), con Santiago Gimenez vs. colombiano Yatt