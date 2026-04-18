Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del sábado 18
Habrá acción en ciclismo, fútbol bandera, natación, gimnasia artística, boxeo y tiro con arco.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
El sexto día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con definiciones en varios deportes.
Finalizarán boxeo, tiro con arco, gimnasia y ciclismo.
En horario argentino, el programa de actividades para este viernes es el siguiente:
Ciclismo
09:00 - Ruta femenino, con Abril Azimonti, Narella Cladera, Victoria Lambert, Paz Peralta Miranda, Zoe Quiroga y Marianella Salomón
12:15 - Ruta masculino, con Federico Dalmasso, Martín Deltín, Benjamín Guzmán Tivani, Felipe Lucero, Máximo Sala y Facundo Tivani
Fútbol bandera
09:15 - Selección masculina vs. Brasil
13:00 - Selección masculina vs. Panamá
15:30 - Selección masculina vs. Uruguay
Natación
Clasificaciones desde las 9:30
100m mariposa femenino, con Agostina Hein y Laila Chain
100m mariposa masculino, con Matias Chaillou y Laureano Hopmeier
200m espalda femenino, con Malena Santillán y Cecilia Dieleke
200m espalda masculino, con Ciro Conrad
50m pecho femenino, con Pía Ponzo y Liz Dos Santos
50m pecho masculino, con Mateo Fontana y Joaquón Giovacchini
4x100m relevo libre masculino, con Matias Chaillou, Máximo Aguilar, Ciro Conrad y Felipe García Berbel
Finales a partir de las 18:00
Todas, más, 1500m libre masculino, con Thiago Pizzini y Mateo Mayer; y 4x100m relevo libre femenino, con Agostina Hein, Catalina Dos Santos, Mía Di Pace y Guadalupe Angiolini
Gimnasia artística
10:35 - Finales por aparato: suelo masculino (Benicio Manoli y Benjamín Fernández), potro con arzones masculino (Benicio Manoli y Benjamín Fernández), anillas masculino (Benicio Manoli y Benjamín Fernández), salto femenino (Eugenia García Berbel y Sofía Chimenti), barras asimétricas femenino (Eugenia García)
17:35 - Finales por aparato: salto masculino (Benjamín Fernández y Julián Di Pasquale), barras paralelas masculino (Benjamín Fernández y Benicio Manoli), barra fija masculina (Benjamín Fernández y Julián Di Pasquale), viga femenino (Mora Arballo y Sofía Chimenti) y suelo femenino (Mora Arballo y Eugenia García Berbel).
Tiro con arco
10:49 - Equipo recurvo masculino (final), con Thiago Barbieri y Gabriel Tonina vs. Brasil
11:08 - Equipo recurvo mixto (final), con Isabella Chorvat y Gabriel Tonina vs. Perú
14:14 - Individual compuesto femenino (final), con María Belén Giménez vs. Ecuador
15:14 - Individual recurvo femenino (final), con Isabella Chorvat vs. Brasil
15:28 - Individual recurvo masculino (por bronce), con Thiago Barbieri vs. Colombia
15:42 - Individual recurvo masculino (final), con Gabriel Tonina vs. Brasil
Boxeo
16:30 - -57 kg femenino (final), con Melanie Acevedo vs. brsileña Dos Santos
17:15 - -55 kg masculino (final), con Jeremías Manzelli vs. brasileño Gustavo Domingues
17:30 - -60 kg masculino (final), con Nicolás Peralta vs. brasileño Dos Santos
18:00 - -70 kg masculino (final), con Santiago Gimenez vs. colombiano Yatt