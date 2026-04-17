Amenaza en el Don Bosco: "Es un delito federal y puede tener consecuencias legales"

Una serie de amenazas de tiroteo generaron alarma en al menos 20 escuelas de varias provincias argentinas, incluyendo el Colegio Don Bosco de nuestra ciudad. Las advertencias aparecieron en paredes, baños y hojas dentro de los establecimientos, con frases como “mañana tiros” y fechas específicas.

En ese marco, Claudio Martini, Jefe de Región 22 de educación, habló con LU2 sobre el impacto que tienen estas amenazas y los protocolos de seguridad establecidos. De hecho, no se suspendieron hoy las clases en la entidad bahiense.

"No es algo que nos pase en Bahía Blanca solamente, esto ocurre en la región, la provincia y todo el país, por eso venimos trabajando muy fuertemente con la Dirección General de Escuelas, con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Justicia", afirmó Martini.

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"El día martes hubo una reunión en la Ciudad de La Plata justamente por esta temática, luego seguimos con reuniones virtuales para coordinar acciones. Las familias se asustan y es lógico y el fenómeno es un fenómeno de época, es algo más que corre por redes sociales, lo suelen llamar reto viral, no es ningún reto, para mí es un delito", dijo el funcionario.

La reciente situación vivida en una escuela secundaria de San Cristóbal, Santa Fe, en donde se produjo un tiroteo en el que murió un alumno de 13 años y otros dos resultaron heridos, hecho pergeñado por un alumno del colegio, despiertan la preocupación de la padres y madres ante la posibilidad que se replique en otro lugar.

La aparición de estos carteles ha generado una advertencia a las autoridades, que deben tomar cartas en el asunto para neutralizar cualquier posible acto de este tipo.

Claudio Martini (Foto Archivo La Nueva)

"La mecánica de estos retos consisten en pintar, generalmente en un baño, la indicación de un posible tiroteo con una fecha específica, sacan una foto y la viralizan por alguna red social. Mucha gente se asusta porque aparecieron pintadas con la fecha de hoy 17, pero ya hubo apariciones del 16 y del 15, pedimos calma a la familia, estamos trabajando en eso. Esto nos excede ampliamente, por eso en cada municipio nos hemos contactado con los máximos referentes, los secretarios de seguridad, ministerios de justicia, ministerios de seguridad, clubes, iglesias, bueno, y todos los lugares donde estén los jóvenes participando en actividades para atacar junto a este flagelo, esto es una cuestión netamente social, los chicos tienen que entender que esto no es un juego, es una amenaza flagrante", afirmó.

Muchos familiares de alumnos/as toman la cuestión con preocupación y otros, como una acción para llamar la atención o con la clara intensión de tratar de cerrar el colegio para evitar las clases, por este motivo, Martini indicó que era claro que esto iba a llegar a la ciudad y que hay que estar atentos, seguir los protocolos de seguridad e informar a los alumnos y alumnas que "esto es un delito federal que puede tener consecuencias legales".

"Nosotros tenemos dos protocolos, uno que es el que marca al Ministerio de Seguridad, que es hacer la denuncia y se inicia un etapa investigativa por parte de la justicia, y la otra, es educativa, en el sentido de decir, esto no se puede hacer. A ver, esas pintadas no pueden estar ni en la escuela, ni en el club, ni en la calle, ni en ningún lado".

En hechos de características similares como la oleada de amenazas de bomba, se lograron neutralizar con la intervención de la Justicia, con una denuncia, una investigación y el posterior costo legal para el adulto responsable, en este caso, el protocolo de seguridad es similar, pero además, indicó Martini: "Tiene que haber un trabajo dentro del colegio que consiste en la explicación de la gravedad de los hechos y las consecuencias legales que puede tener, además de fomentar las explicaciones correspondientes al peligro de la manipulación de armas etc.".

Ante la consulta de si ha habido suspensiones de clases, Martini expresó que por el momento no hubo ninguna suspensión y que se está trabajando con los chicos de nivel secundario, ya que al bajar la edad de imputabilidad y contemplando este tipo de cuestiones, muchos de ellos podrían terminar con antecedentes. O sea, estamos hablando de cuestiones muy delicadas, sumamente delicadas. Hay que entender que la pena para este tipo de intimidación pública van de los 6 meses a los 2 años de prisión", finalizó.