"Bolsos de la ría": el paraguayo condenado busca, sin éxito, salir de prisión

En el complejo penitenciario federal de Marcos Paz, donde cumple una condena a 10 años de prisión, tendrá que seguir detenido el paraguayo acusado de ser pieza clave en la causa denominado "Los bolsos de la ría", el frustrado contrabando de más de 200 kilos de cocaína.

Es que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal acaba de rechazar un pedido para que le morigeren la prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.

De esa manera se confirmó la decisión que había tomado en noviembre pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, el mismo que lo sentenció por el narcotráfico.

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Según la defensa del paraguayo, los hijos de 12 y 17 años de él se encuentran en situación de vulnerabilidad, porque su madre, empleada doméstica, debe salir a trabajar para sostener el hogar.

Su presencia en la casa permitiría distribuir las tareas de cuidado y domésticas, aliviando la carga que actualmente recae exclusivamente sobre la mujer, agregó.

Sin embargo, el juez de Casación Javier Carbajo, en coincidencia con la propuesta de la Fiscalía, sostuvo que, según los informes ambientales, los menores viven en una vivienda en condiciones adecuadas, estás escolarizados en la gestión privada y cuentan con cobertura de salud.

"El imputado se había sustraído del accionar de la Justicia y había permanecido prófugo desde julio de 2022 hasta su detención, el 19 de diciembre de ese año, en la República del Paraguay. Durante ese período, sus hijos -entonces de 14 y 9 años- habían permanecido al cuidado exclusivo de su madre, quien logró sostener su organización y manutención, circunstancia que evidenciaba que su presencia no resultaba indispensable para el funcionamiento del grupo familiar", aclaró el juez.

El caso que involucró a Villalba Cabrera fue el mayor tráfico de cocaína en nuestra región después del conocido como "Bobinas blancas".

Fue detectado a mediados de 2022, cuando se encontraron en aguas de la ría local, a la deriva, varios bolsos herméticos y con sogas, con panes de droga en su interior, lo cual da la pauta que se destinaban al transporte interjurisdiccional (presumiblemente Europa).

Se cree que intentaron utilizar la maniobra conocida como rip off o "gancho ciego", pero algo falló.

Esa acción se basa en camuflar la sustancia prohibida entre mercaderías de exportación legales, dentro de contenedores a bordo de cargueros, para enviarla y comercializarla en España, Portugal u otros países europeos.

Para tal fin se emplean embarcaciones chicas que se aproximan a buques de carga en plena navegación, los tripulantes de las lanchas descartan los bultos con la droga y desde el barco los levantan con sogas.

Además de Villalba Cabrera, otras personas terminaron con condenas.