El alivio de Coudet tras la victoria por penales y qué le falta a River para soñar con el Apertura

"Entró en la última y después le dimos demasiada emoción para mi gusto en los penales pero seguimos en carrera", dijo Chacho Coudet. Foto: CA River Plate.

River dió una muestra de caracter y logró imponerse por 4-3 en la tanda de penales sobre San Lorenzo tras una agónica igualadad 2-2 en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura, un clásico para el infarto tras el cual Eduardo Coudet celebró la actitud de sus jugadores en su conferencia de prensa posterior.

"Tres tiros al arco y dos goles de San Lorenzo, los dos goles y un tiro que tapó Santi que se metía. Era un rebote que también se nos metía. Todo nos cuesta. Es difícil generar mucho fútbol contra un equipo con 10 con el bloque muy bajo, bien armado y así todo generamos muchas. Parecía que no quería entrar. Entró en la última y después le dimos demasiada emoción para mi gusto en los penales pero seguimos en carrera. Vamos a jugar los cuartos acá en casa nuevamente, a mirar todas cosas positivas. Entiendo los análisis y lo que se pueda decir pero seguimos peleando el torneo y tenemos otro partido en casa con nuestra gente", inició el entrenador respecto a la complejidad de hacer un sumario de lo que fueron las acciones del caótico encuentro.

La exigencia nos va a hacer mejores, es River. Yo se los digo constantemente, pudimos salir de la manera que ganamos el partido y hay que ir a la mitad de la cancha para saludar a la gente, estar más juntos que nunca.

Respecto a los insultos previos al agónico empate por parte de Juan Fernando Quintero, el Chacho -como en previas conferencias de prensas- remarcó la necesidad de ganarse al público.

"Yo tengo muy claro esto. La exigencia nos va a hacer mejores, es River. Yo se los digo constantemente, pudimos salir de la manera que ganamos el partido y hay que ir a la mitad de la cancha para saludar a la gente, estar más juntos que nunca. La exigencia acá está y tenemos que ser consientes. Lo dije desde el primer día, el mensaje es unidad y la gente nos acompaña mucho, se hace sentir y a veces nos cuesta no poder retribuirlo porque parece que va a salir torcida la cosa pero logramos enderezarla. Me hubiera gustado hacer dos o tres goles en el primer tiempo, que el equipo generó tanto, y eso nos va a hacer mejores".

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"Hoy fue a buscar hasta la última y tuvimos premio, ver todas las cosas positivas, saber que podemos mejorar, que hicimos buenas cosas, generamos buenas situaciones y el fútbol está así. Creo que no existe la justicia en esto pero no merecíamos irnos. Por la cantidad de situaciones que habíamos generado, cada vez que nos patearon fue gol. Nada, seguir", indicó sobre la muestra de caracter de sus dirigidos. (Fuente: TyC Sports).