Burgos, con el bahiense Feta Casteglioni, se metió en la semifinal de España

A los 35 años y en su séptimo año en Burgos, el fullback bahiense va por la semifinal de la DH. Foto: Archivo La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Se disputaron este fin de semana los cuartos de final del campeonato de rugby profesional de España, denominado División de Honor.

En dicho certamen el bahiense Federico Casteglioni avanzó a semifinales con Burgos, que se impuso ayer a Ordizia por 17 a 13 como local.

El fullback formado en Argentino ingresó entre los suplentes en el conjunto dirigido por el también argentino José Basso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las semifinales se disputarán el fin de semana del 23 y 24 de mayo, con los enfrentamientos entre VRAC y Liceo Francés por un lado del cuadro y Burgos ante Alcobendas Rugby por el otro.

De este modo Burgos ya mejoró lo hecho en la campaña 2024-25, cuando quedó eliminado por Complutense Cisneros justamente en cuartos de final y después de haber sido 3º en la primera fase (12 participantes) y luego 2º en la zona A.

Casteglioni, quien juega como fullback y tiene 35 años, transita su séptimo año en el conjunto aurinegro, donde no sólo es referente de un plantel que cuenta con otros argentinos sino que tiene 44 caps con la selección de España.

Burgos viene realizando una de sus mejores campañas en la categoría, ya que fue 1º en la fase inicial (8 ganados, un empate y una derrota) y 2º en la segunda fase (ganados 4, perdidos 1).

El otro bahiense en la máxima categoría del rugby español fue el pilar Nicolás Jurado, quien juega en UE Santboiana, club que no clasificó a la fase campeonato y quedó 10º. Es decir, por encima de los puestos permanencia.