Sin respiro: cómo y cuándo siguen los cruces del Torneo Apertura

Entre mañana y el miércoles se definirán los semifinalistas del Torneo Apertura de la Liga Profesional, tras terminar ayer los octavos.

Con sólo dos de los denominados grandes en carrera, el cuadro quedó de la siguiente manera:

*Martes

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-19hs: Belgrano vs Unión

-21.30hs: Argentinos vs Huracán

*Miércoles

-19hs: Rosario Central vs Racing Club

-21.30hs: River Plate vs Gimnasia LP.