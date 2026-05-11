Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

Sin respiro: cómo y cuándo siguen los cruces del Torneo Apertura

Entre martes y miércoles se conocerán los semifinalistas.

Entre mañana y el miércoles se definirán los semifinalistas del Torneo Apertura de la Liga Profesional, tras terminar ayer los octavos.

Con sólo dos de los denominados grandes en carrera, el cuadro quedó de la siguiente manera:

*Martes

-19hs: Belgrano vs Unión

-21.30hs: Argentinos vs Huracán

*Miércoles

-19hs: Rosario Central vs Racing Club

-21.30hs: River Plate vs Gimnasia LP.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
Fútbol.
Sociedad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE