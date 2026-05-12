Cuánto dinero necesitó una familia bahiense para no ser pobre

Una familia bahiense compuesta por dos adultos y dos menores en edad escolar necesitó un ingreso de $ 1.684.011 pesos para no ser considerada pobre en Bahía Blanca.

El dato surge de un nuevo informe del CREEBA respecto a los costos de la Canasta Básica Total, que tuvo un incremento del 3,1% de marzo a abril.

En tanto para no caer debajo de la línea de indigencia, la Canasta Básica Alimentaria para una familia de cuatro integrantes se estableció en $713.544, un 1,4% más cara respecto a marzo.

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El valor de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos, servicios, indumentaria y otros gastos, es la referencia para determinar la línea de pobreza, mientras que para establecer la línea de indigencia se toma la Canasta Básica Alimentaria (CBA), compuesta solo de alimentos.

Entre los aumentos más significativos, se destacan la suba en productos como hígado (32,2%), cebolla (26,7%), zapallo (14,6%), leche (10,8%), batata (9,4%), soda (8,9%), y yogur (7,3%).

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en combustibles y lubricantes, muebles y accesorios, educación formal, servicios médicos y odontológicos, otros servicios educativos y servicios sanitarios, gas y otros combustibles.

En comparación con abril de 2025, la Canasta Básica se incrementó en 28,6% y la Canasta Alimentaria 25,8%. Ambas por debajo de la media de la inflación en la ciudad.