Noche positiva para los bahienses: Ferro quedó a un paso de las semis e Independiente (Oliva) evitó la escoba

Jano Martínez la suelta con su estilo habitual tras pasar la marca de Chiarini. Fotos: LNB

Ferro Carril Oeste, con el bahiense Jano Martínez, e Independiente (Oliva), con el local Valentín Duvanced, ganaron esta noche en los terceros puntos de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol.

El Verde, que fue local en cancha de Boca por estar reacondicionando el piso del Héctor Echart, se impuso con cierta holgura, por 90 a 75, y quedó a un paso de las semifinales.

El equipo de Caballito tuvo como principal figura a Emiliano Lezcano, quien terminó con 29 puntos producto de 4-6 en triples, 8-9 en dobles y 1-2 en simples. También hubo 20 de Jonatan Torresi, siendo curiosamente los únicos dos del plantel en doble dígito.

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Es que Ferro terminó repartiendo su goleo en 11 de los 12 jugadores que ingresaron a la cancha.

En ese contexto, Jano Martínez terminó con 4 unidades y 4 asistencias, y el pringlense Valentín Bettiga convirtió 6 unidades.

En Regatas, el máximo anotador fue Juan Pablo Corbalán, con 24 unidades.

Luego de tomar la primera luz al cierre del primer tiempo, que lo ganó por 40 a 33, el Verde quebró el juego con un tercer cuarto de alto goleo, que se lo quedó por 30 a 25 y en el cierre hizo crecer la luz a 20.

Con esta victoria, Ferro quedó a un triunfo de las semifinales, adelantándose en la serie por 2 a 1.

El cuarto juego irá el viernes, otra vez en Capital Federal, y de ser necesario el quinto volverá a Corrientes y se jugaría el lunes.

No hubo escoba

En Oliva, Independiente derrotó a Gimnasia (Cómodoro Rivadavia), ganando su primer punto en la serie, que ahora está 2 a 1 a favor de los chubutenses.

En un cierre mucho más parejo y dramático, el equipo cordobés se impuso por 78 a 76 y forzó -como mínimo- un cuarto juego.

El goleador en el vencedor fue Rolando Vallejos, con 16 puntos.

Mientras que el bahiense Valentín Duvanced terminó con una unidad (1-2 en simples y 0-1 en dobles) y una asistencia, en 2m52s en cancha.

La llave, otra vez en Oliva, continuará el viernes con el cuarto punto.

De ser preciso, el quinto y defenitivo juego irá el lunes en el Socio Fundadores de Comodoro Rivadavia.

Mañana las otras

Este jueves se disputarán las otras de llaves de cuartos de final, que también tiene presencia bahiense.

En Misiones, Oberá (con los locales Alejo Azpilicueta y Albano Costa) esperará por Boca Juniors, que cuenta con Lucas Faggiano y lidera la llave por 2 a 0.

El tercer punto comenzará a las 22.10 y podrá verse por TyC Sports.

Además, en Córdoba, Instituto será local de Quimsa, equipo en el que juega Fausto Ruesga.

El partido iniciará a las 21 y será transmitido por Basquetpass.

En el comienzo de la serie, se ganaron un partido cada uno en Santiago del Estero.