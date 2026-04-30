Nació Vito, el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña

María Belén y Jorge le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos

En horas de la mañana de este jueves 30 de abril, María Belén Ludueña y Jorge Macri le dieron la bienvenida a Vito, su primer hijo juntos.

La espera finalmente llegó a su fin luego de que la conductora tuviera una cesárea programada en el Sanatorio Otamendi, algo que el Jefe de gobierno porteño ya había adelantado un día antes.

Según se pudo saber, la pareja hará la confirmación oficial en sus redes sociales en las próximas horas.

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Apenas siendo las 7 de la mañana, Ludueña compartió unas historias en su cuenta de Instagram mientras se dirigía a la clínica, ansiosa por la llegada de su bebé.

Completamente abrigados y con su pancita de nueve meses de embarazo, la periodista se tomó una selfie junto a su esposo y frente al espejo del ascensor.

Para acompañar la imagen, escribió muy emocionada: "Última foto de 2".

Luego, sumó otra foto que se había tomado con el pijama aún puesto, recién levantada y desde el baño de su hogar, mostrando la última vez que se vería con la panza.

"¡Chau panza! ¡Te voy a extrañar! ¡Gracias Virgencita por este embarazo privilegiado", sumó Belén.

A su vez, en la noche anterior, se mostró muy relajada, mirando por la ventana de su casa, lista para atravesar lo que sería su última vez durmiendo sin ser mamá.

En ese sentido, publicó una foto en su perfil en la que se mostró frente a la gruta de la Virgen de Lourdes, en Mar del Plata, y escribió: "¡Ya nos diste todo pero te pido sólo un esfuerzo más!".

"Me encomiendo en tus manos Virgencita y confío en que todo va a salir muy bien y vas a protegernos como lo venís haciendo a mí, a Jorge y a Vito. Amén", concluyó.

María Belén Ludueña detalló cómo se enteró que estaba embarazada

María Belén Ludueña, quien hace unos días reveló que eligió el nombre Vito ya que significa "vida y protección", valores que querría transmitirle a su hijo desde el primer día, contó que el bebé fue "muy buscado".

En ese sentido, al referirse a este nuevo capítulo que transita junto al jefe de Gobierno porteño, Ludueña aseguró: "Aparentemente será de Tauro, pero por ahí se adelanta y es de Aries como la mamá. Yo cumplí 40 años el 19 de abril y voy a ser la mamá de un varón, así que estoy muy contenta".

Luego, Belén reveló que recurrió a un tratamiento de fertilidad para lograr el embarazo y dejó una reflexión para las mujeres que transitan procesos similares: "La verdad es que el camino no es fácil para el que pasa por un tratamiento, pero se puede. Sobre todo cuando estás en las manos de grandes profesionales y cuando apelas a la fe, como es mi caso, que rezo y ustedes saben que soy súper católica".

"Estoy muy concentrada en lo que se viene... Fue un bebito muy buscado, así que estoy súper contenta", cerró. (Clarín)