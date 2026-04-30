De 2,8 a 25 salarios: cuánto vale acompañar a la Selección argentina en el Mundial

Estar sentado el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, para ver debutar en el Mundial de Fútbol a la Selección contra Argelia y quedarse a ver los restantes dos partidos de la fase de grupos, el 22 de junio contra Austria y el 27 con Jordania, ambos en el AT&T Stadium Dallas, tendrá un costo total de 7.850 dólares.

El combo incluye: entradas, a un promedio de 840 dólares por 3 tickets; hospedaje, 4.100 por 10 noches con desayuno (valores impactados por la alta demanda); alimentación y gastos varios, 1.610; y traslados y vuelos internos, entre 1.300 y 1.450, de acuerdo con un informe desarrollado por la consultora Focus Market para el blog “Hablemos de Plata” de Naranja X, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Si se busca una experiencia más premium, el presupuesto puede superar los 12.000 dólares.

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Esfuerzo económico

Una de las mayores revelaciones del informe es la disparidad en el esfuerzo de ahorro entre los ciudadanos de los rivales de Argentina en fase de grupos.

Mientras que un austríaco necesita apenas 2,8 salarios promedio para cubrir el viaje, un argelino requiere invertir más de 2 años (25 meses) de su sueldo completo; en tanto, los argentinos deberán destinar, en promedio, 10 salarios netos para financiar la travesía mundialista.

El precio promedio de las entradas sufrió un incremento del 1.258% (en dólares) desde Estados Unidos 1994 hasta 2026.

“El costo total de asistir a la fase de grupos —incluyendo aéreo, hotel, entradas y gastos— se ubica en miles de dólares, pero su impacto varía fuertemente según el ingreso: para un argentino representa varios meses (o más) de ingresos; para un austríaco equivale a uno o dos salarios, siendo un gasto alto pero posible; mientras que para un jordano o un argelino implica un esfuerzo económico aún mayor, en muchos casos equivalente a años de ahorro”, analizó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Y agregó: “En consecuencia, la Copa tiende a concentrar público de economías desarrolladas o de altos ingresos, reforzando la desigualdad en el acceso a los grandes espectáculos deportivos globales”.

Precios: inflación

El análisis retrospectivo de Focus Market arroja un dato contundente: el precio promedio de las entradas sufrió un incremento del 1.258% (en dólares) desde Estados Unidos 1994 hasta 2026.

Mientras que en 1994 el precio promedio rondaba los 250 dólares, para esta edición se proyecta en 3.395 dólares, con tickets de reventa que podrían duplicar o triplicar su valor original.

“La Copa que viene consolida una tendencia de exclusividad del fútbol global. Con entradas que van desde unos 120 dólares en fase inicial hasta cerca de 11.000 para la final, e incluso cifras mucho mayores en reventa, el evento se posiciona como el más costoso de la historia”, expuso Di Pace.

Mientras que en 1994 el precio promedio rondaba los 250 dólares, para esta edición se proyecta en 3.395 dólares, con tickets de reventa que podrían duplicar o triplicar su valor original.

“A esto se suma un sistema de precios dinámicos que ajusta valores según la demanda, elevando aún más las barreras de acceso. Esto implica un cambio claro en el perfil, donde deja de ser un espacio masivo y popular para transformarse en un bien de consumo de alto poder adquisitivo”, sostiene el director de Focus Market.

Cotización de jugadores

El informe también incluye un apartado sobre el valor de mercado de las figuras en cada cita mundialista.

Desde los 18 a 28 millones de dólares que valía Roberto Baggio en 1994, hasta la astronómica proyección de 230-234 millones para figuras actuales como Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Erling Haaland para este 2026.

Como dato histórico, Lionel Messi alcanzó su pico de valor de mercado en 2018, con 212 millones. (NA).