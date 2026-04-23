Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del jueves 23
Habrá acción en béisbol, golf, atletismo, ajedrez, esgrima, karate, tenis, taekwondo, básquet 3x3 y levantamiento de pesas.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
El undécimo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el debut del básquet 3x3.
Además, habrá béisbol, golf, atletismo, ajedrez, esgrima, karate, tenis, taekwondo y levantamiento de pesas.
En horario argentino, el programa de actividades para este miércoles es el siguiente:
Béisbol
10:00 - Selección masculina vs. Colombia (fase de grupos)
Golf
10:22 - Individual femenino (ronda 2), con Mia Yaya
10:55 - Individual masculino (ronda 2), con Tomás Giordani
11:28 - Individual masculino (ronda 2), con Franco Fernández
12:01 - Individual femenino (ronda 2), con Ana Giulano
Atletismo
10:30 - 5000 m marcha masculino (final), con Santino Reynoso
11:35 - 100 m femenino (final), con Olivia Conesa
12:00 - Salto en alto masculino (final), con Máximo Evis e Ian Bianchi
12:15 - 400 m vallas femenino (final), con Malena Coronel
Ajedrez
11:00 - Rápido (rondas 1, 2, 3, 4,5 y 6), con Ernestina Adam e Ilan Schnaider
Esgrima
11:00 - Poules florete individual femenino, con Guadalupe Crespo
12:15 - Eliminación florete individual femenino
13:15 - Poules espada individual masculino, con Genaro Ivars
14:45 - Eliminación espada individual masculino
16:50 - Poule sable individual femenino, con Catalina Borrelli
17:45 - Eliminación sable individual femenino
Karate
11:00 - Kata femenino (round robin), con Valentina Saire Heredia
12:15 - Kata masculino (round robin), con Facundo Aguirre
16:00 - Kumite +59 kg femenino (round robin), con Candela Diez
Tenis
12:00 - Singles femenino (semifinales), con Sol Larraya vs peruana Muelle
12:00 - Singles femenino (semifinales), con Sofía Meabe vs. chilena Rodero
12:00 - Singles masculino (semifinales), con Benjamín Chelia vs. peruano Baena
12:00 - Singles masculino (semifinales), con Dante Pagani vs. brasileño Chabalgoity
No antes de las 15:00 - Dobles femenino (final), con Sol Larraya y Sofía Meabe vs. chilenas Lisboa y Rodero
No antes de las 18:00 - Dobles mixtos (semifinales), con Sofía Meabe y Benjamín Chelia vs. uruguayos Barbosa y Vázquez
Takwondo
12:36 - Femenino -49 kg, con Trinidad Brigetti vs. panameña Morris
12:48 - Femenino -55 kg, con Zoe Capolongo vs. venezolana Larez
15:00 - Masculino -73 kg, con Mateo Gaona vs. brasileño Machado
Básquet 3x3
12:55 - Selección femenina vs. Panamá (grupo B)
13:45 - Selección masculina vs. Bolivia (grupo B)
20:05 - Selección masculina vs. Uruguay (grupo B)
Levantamiento de pesas
14:00 - 79 kg masculino, con Mauricio Mareco
16:00 - 63 kg femenino, con Luciana Franzolini
18:00 - 88 kg masculino, con Carlos Pintor