Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del jueves 23

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El undécimo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el debut del básquet 3x3.

Además, habrá béisbol, golf, atletismo, ajedrez, esgrima, karate, tenis, taekwondo y levantamiento de pesas.

En horario argentino, el programa de actividades para este miércoles es el siguiente:

Béisbol

10:00 - Selección masculina vs. Colombia (fase de grupos)

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Golf

10:22 - Individual femenino (ronda 2), con Mia Yaya

10:55 - Individual masculino (ronda 2), con Tomás Giordani

11:28 - Individual masculino (ronda 2), con Franco Fernández

12:01 - Individual femenino (ronda 2), con Ana Giulano

Atletismo

10:30 - 5000 m marcha masculino (final), con Santino Reynoso

11:35 - 100 m femenino (final), con Olivia Conesa

12:00 - Salto en alto masculino (final), con Máximo Evis e Ian Bianchi

12:15 - 400 m vallas femenino (final), con Malena Coronel

Ajedrez

11:00 - Rápido (rondas 1, 2, 3, 4,5 y 6), con Ernestina Adam e Ilan Schnaider

Esgrima

11:00 - Poules florete individual femenino, con Guadalupe Crespo

12:15 - Eliminación florete individual femenino

13:15 - Poules espada individual masculino, con Genaro Ivars

14:45 - Eliminación espada individual masculino

16:50 - Poule sable individual femenino, con Catalina Borrelli

17:45 - Eliminación sable individual femenino

Karate

11:00 - Kata femenino (round robin), con Valentina Saire Heredia

12:15 - Kata masculino (round robin), con Facundo Aguirre

16:00 - Kumite +59 kg femenino (round robin), con Candela Diez

Tenis

12:00 - Singles femenino (semifinales), con Sol Larraya vs peruana Muelle

12:00 - Singles femenino (semifinales), con Sofía Meabe vs. chilena Rodero

12:00 - Singles masculino (semifinales), con Benjamín Chelia vs. peruano Baena

12:00 - Singles masculino (semifinales), con Dante Pagani vs. brasileño Chabalgoity

No antes de las 15:00 - Dobles femenino (final), con Sol Larraya y Sofía Meabe vs. chilenas Lisboa y Rodero

No antes de las 18:00 - Dobles mixtos (semifinales), con Sofía Meabe y Benjamín Chelia vs. uruguayos Barbosa y Vázquez

Takwondo

12:36 - Femenino -49 kg, con Trinidad Brigetti vs. panameña Morris

12:48 - Femenino -55 kg, con Zoe Capolongo vs. venezolana Larez

15:00 - Masculino -73 kg, con Mateo Gaona vs. brasileño Machado

Básquet 3x3

12:55 - Selección femenina vs. Panamá (grupo B)

13:45 - Selección masculina vs. Bolivia (grupo B)

20:05 - Selección masculina vs. Uruguay (grupo B)

Levantamiento de pesas

14:00 - 79 kg masculino, con Mauricio Mareco

16:00 - 63 kg femenino, con Luciana Franzolini

18:00 - 88 kg masculino, con Carlos Pintor