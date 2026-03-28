Confirmado: Villa Mitre tiene rival para la Reclasificación y habrá cruce de bahienses en la Norte
El tricolor iniciará la serie de playoffs como visitante, el próximo jueves.
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Quilmes derrotó esta noche a El Talar, 82 a 70, terminó en el sexto puesto y será el rival de Villa Mitre (11º) en la serie de Reclasificación de la Liga Argentina, que se disputará al mejor de cinco.
La serie se disputará con formato 2-2-1 y el tricolor tiene desventaja, por lo que iniciará de visitante.
En consecuencia, la serie comenzará irá el jueves 2 de abril y sábado 4 en Mar del Plata. El tercero será el miércoles 8 en Bahía, lo mismo que un eventual cuarto, el viernes 10.
Mientras que, de ser necesario un quinto, se jugará el lunes 13 en La Feliz.
En los dos partidos de fase regular, Villa Mitre se impuso como local, 79 a 75 y Quilmes, 75 a 68.
Los cerveceros tienen una fuerte localía en el José Martínez (mismo nombre que el gimnasio de Villa Mitre), donde cosecharon 14 victorias y 2 derrotas. De visitante, su récord fue de 6-10.
En tanto, Villa Mitre, afuera terminó con 5 triunfos y 11 caídas, mientras que en casa ganó 9 partidos y perdió 7.
Provincial, el Nº1
Provincial (Rosario) consiguió el mejor registro de la Liga, por lo tanto tendrá la ventaja de localía en todas sus series de playoffs.
Los 4 primeros de cada Conferencia clasificaron directo a octavos.
Del 5º al 12º jugarán Reclasificación. Los 5 que pasen cruzarán en octavos con los cuatro ya clasificados de la propia Conferencia.
Ya en cuartos los cruces serán entre Conferencias, tomándose en cuenta para su reordenamiento la posición de la fase regular.
Los que finalizaron del 13º al 16º se despidieron de la temporada, mientras que descendieron los dos 17º, Pergamino Básquet, en la Sur y Huracán Las Heras, en la Norte.
Sur
Así quedaron los cruces en la Conferencia Sur:
Directo a octavos
1º) Provincial
2º) Central Entrerriano
3º) Lanús
4º) La Unión (Colón)
Reclasificación
Pico FC (5º) vs El Talar (12º)
Quilmes (6º)-Villa Mitre (11º)
Gimnasia (7º)-Racing (10º)
Dep. Viedma (8º)-Centenario (9º)
Norte
De esta manera se dibujaron los cruces en la Conferencia Norte:
Directo a octavos
1º) Amancay
2º) San Isidro
3º) Barrio Parque
4º) Sportivo Suardi
Reclasificación
Uno de los cruces de la Reclasificación lo protagonizarán Salta Basket, donde juega Máximo Genitti, contra Estudiantes (Tucumán), que tiene a Javier Bollo.
Santa Paula (5º)-Independiente SdE (12º)
Comunicaciones (6º)-Bochas (11º)
Salta Basket (7º)-Estudiantes (10º)
Jujuy Básquet (8º)-Villa San Martín (9º)