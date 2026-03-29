Espectacular: Una semana para honrar al tango en Bahía Blanca

Franco Pignol [email protected] Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

La música ciudadana subirá al escenario durante varios días consecutivos con La Semana del Tango en Bahía Blanca, una propuesta que busca homenajear a uno de los géneros más representativos del Río de la Plata, que tanto arraigo tuvo y tiene en nuestra ciudad y, al mismo tiempo, poner en valor su vigencia y proyección.

Entre el 7 y el 12 de abril habrá muchísimas actividades. No sólo habrá espectáculos en el Auditorio Luis Caronti, sino que también el tango se esparcirá por distintos bares, centros culturales y reductos de toda la ciudad.

El impulso de esta celebración dialoga con un hito fundamental: el 30 de septiembre de 2009, la UNESCO declaró al tango rioplatense Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento promovido por Argentina y Uruguay que destacó al género como una expresión cultural viva, nacida del encuentro entre tradiciones africanas, criollas y europeas.

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La programación también incluirá milongas y encuentros abiertos, entre ellos la tradicional Milonga de la Plaza".

"Aunque lejos geográficamente del Río de la Plata, Bahía Blanca mantiene un fuerte lazo con el espíritu tanguero. Ciudad puerto y cruce de culturas, muchas veces definida como la “Liverpool del sur”, encuentra en el tango una forma de narrar su identidad, su historia social y sus transformaciones”, aclara Gustavo Kamerbeek, director del Teatro Municipal.

“Por eso intentamos ser amplios en la programación: danza, teatro y música, con referentes históricos del género, grupos actuales e innovadores, presencia en distintos bares de la ciudad, milongas y la Ruta del Tango para conocer los espacios locales vinculados con la historia del género en la ciudad”, detalla.

El epicentro será el Auditorio Luis Caronti, donde se desarrollará una grilla diaria de espectáculos. El martes 7 se presentará Carmen Tango, adaptación escénica inspirada en la obra de Prosper Mérimée a cargo de la compañía ConecTango. El miércoles 8 llegará Tango, Ritual de Encuentro, con Juan Carlos Schimizzi y Osvaldo Rojas junto a músicos invitados. El jueves 9 será el turno de Astor, unipersonal protagonizado por Fernando Santiago.

El viernes 10 se ofrecerá Por Eladia, homenaje a la recordada Eladia Blázquez interpretado por Nora Roca y Víctor Volpe. El sábado 11 incluirá la charla Contame una Historia, dedicada al tango local, seguida por la presentación del ensamble Un Poroto con repertorio contemporáneo. El cierre, el domingo 12, estará a cargo del sexteto La Mariposa, que reinterpretará clásicos del género.

En paralelo, la propuesta se expandirá hacia un circuito cultural que llevará el tango a distintos puntos de la ciudad. Habrá actividades en el Bahía Blanca Plaza Shopping, donde se realizará la charla “Atenti Pebeta”; presentaciones musicales en Madison Shopping y Cervecería María; espectáculos en Prisma Cervecería Cultural y Café Histórico; además de la instalación de una plaqueta restaurada que recuerda la visita de Carlos Gardel en Miravalles, dentro del ciclo Bahía Blanca No Olvida.

La programación también incluirá milongas y encuentros abiertos, entre ellos la tradicional Milonga de la Plaza, reforzando la dimensión social y participativa del tango como espacio de encuentro.

Más que un homenaje, La Semana del Tango propone reafirmar al género como cultura viva.