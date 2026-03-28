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Claromecó: cuatro personas fueron rescatadas luego de que se diera vuelta un gomón

No se registraron personas heridas.

Rescatistas tuvieron que asistir a cuatro personas que protagonizaron un accidente en la zona de la bajada del Náutico de Claromecó. Fue luego de que se haya dado vuelta el gomón semirrígido en el que se encontraban.

Gracias al ràpido accionar de los guardavidas -que ingresaron con una moto de agua- no s registraron personas heridas.

Además, también dieron vuelta el gomón inolucrado en el incidente. Minutos más tarde, se hicieron presentes en el lugar bomberos y personal policial. (Con información de LVP)

 

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