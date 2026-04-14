Patagones: Marino participó del encuentro de intendentes con el gobernador Kicillof 

Este martes el jefe comunal de Patagones, Ricardo Marino, participó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de una jornada que reunió a intendentes, intendentas y presidentes comunales de distintos puntos del país, acompañando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La actividad comenzó con la recepción de autoridades y contempló la firma de un documento conjunto con una serie de requerimientos dirigidos al Gobierno Nacional.

La convocatoria, impulsada por el gobierno bonaerense, tuvo como eje central visibilizar el impacto de las políticas nacionales en los municipios y canalizar reclamos conjuntos de los gobiernos locales.

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Entre los principales puntos del documento se destaca el pedido de revisión del precio de los combustibles ante los incrementos registrados en los últimos meses, así como también la solicitud de reactivar la obra pública y garantizar la correcta asignación de fondos provenientes de impuestos específicos.

Ricardo Marino durante la firma del covenio

En ese marco, se prevé la presentación formal del requerimiento ante el ministerio de Economía de la Nación, en un encuentro con cobertura de prensa.

Finalmente, Marino también tiene previsto participar de una reunión en la Federación Argentina de Municipios, donde junto a otros jefes comunales se continuará abordando la situación de los municipios y los planteos realizados a nivel nacional. (agencia Patagones)