Condenada por entregarle droga a un menor para que consuma y venda

Una mujer fue condenada a 5 años de cárcel acusada de entregarle estupecientes a un joven de 17 años para que consuma y venda.

El fallo fue resuelto en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Ricardo Gutiérrez, quien halló culpable a Sonia Paola Alvarado (45) del delito de "suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por darse en perjuicio de un menor de edad y con la intención de servirse de éste".

Voceros judiciales indicaron que la mujer había sido beneficiada con un arresto domiciliario, pero en enero pasado se constató un incumplimiento y la justicia revocó la medida, ordenando su traslado a la Unidad Penal Nª 52 de Azul.

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El caso comenzó a ser investigado por el fiscal Mauricio Del Cero a partir de la denuncia presentada por la madre del adolescente.

Para el magistrado quedó probado que entre enero y octubre del 2024, en su domicilio ubicado en el sector de calle Río Negro al 500, de la localidad de Stroeder, Alvarado le suministró marihuana al menor, introduciéndolo en el consumo de dicha sustancia.

Determinó que esa situación se repetía los fines de semana y que además le proporcionó 37.6 gramos de la sustancia fraccionada en dos frascos, uno para su consumo y otro para que el joven lo vendiera.

El chico declaró en la causa y mencionó que le contó a su hermano que la procesada "le ofrecía marihuana y pretendía que llevará más gente a la casa con intenciones de vender, exhibiéndole el frasco que le había regalado y el que le había facilitado para vender".

En noviembre de 2024 la policía allanó la casa de la imputada, donde secuestró un mueble para cultivar marihuana o indoor y restos de esa sustancia, entre otros elementos.

Al declarar la mujer dijo que la droga no era de su propiedad y que pertenecía a una expareja.

"Nunca consumí. De todo lo que dicen, nada es cierto", señaló.

El juez señaló que sus dichos no encuentran respaldo en las pruebas incorporadas a la causa.

Finalmente agregó que en su domicilio "se procedió a secuestrar marihuana y elementos para el fraccionamiento y acondicionamiento de dicha sustancia, lo cual le resta todo poder de descargo a sus manifestaciones".