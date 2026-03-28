El crecimiento que genera dólares no logra reactivar el consumo ni el empleo

El economista Lorenzo Sigaut Gravina advirtió que la economía argentina atraviesa una dinámica “dual”, con sectores altamente competitivos que generan divisas pero sin impacto suficiente en el empleo y el consumo urbano, lo que podría derivar en tensiones sociales si no se corrigen los desequilibrios.

El director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra describió que existen “dos realidades” que conviven en el país. Por un lado, destacó el desempeño positivo de actividades como la energía, la minería y el agro, que generan exportaciones y dólares genuinos. “La economía arrastrada por energía, por minería, por el agro e incluso con la intermediación financiera está funcionando. Son sectores que generan muchos dólares”, explicó.

En ese sentido, reconoció que desde el oficialismo se remarca un cambio en el patrón de consumo, en línea con los argumentos difundidos esta semana por el ministro Luis Caputo. Según esa mirada, la baja de aranceles y la mayor disponibilidad de crédito permitirían sustituir consumo inmediato por ahorro e inversión en bienes durables. Sin embargo, Sigaut Gravina relativizó ese diagnóstico y sostuvo que se trata de una situación acotada a determinados segmentos.

“El crédito fue aliado de las familias, sobre todo hasta mitad del año pasado, y hubo expansión de bienes durables e importados. Pero esto es una realidad parcial”, señaló por Splendid AM 990, y agregó que esos sectores dinámicos funcionan como “locomotoras” que impulsan la actividad, aunque con escaso efecto multiplicador sobre el resto de la economía.

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El economista remarcó que el problema aparece en la “otra Argentina”, donde predominan la industria y la construcción con una demanda interna debilitada y mayor competencia de importaciones. “La industria enfrenta una demanda interna bastante anémica y además compite con productos importados. A la hora de exportar, con un dólar apreciado, es muy difícil”, indicó.

Esa heterogeneidad se refleja también en la inversión y el empleo. Aunque hay desembolsos importantes en sectores como Vaca Muerta o la minería, Sigaut Gravina sostuvo que “a nivel agregado hace tres trimestres que no crece la inversión” y que los sectores intensivos en capital generan pocos puestos de trabajo. “A pesar de que la economía crece impulsada por estas locomotoras, pareciera no alcanzar: no derraman lo suficiente en los grandes centros urbanos”, advirtió.

El análisis, también incluyó la situación de los hogares. Según el economista, el endeudamiento y las tasas elevadas presionan el consumo. “La carga de servicios de deuda llegó a más del 25% de la masa salarial formal. Está chupando mucho de los ingresos”, explicó, y agregó que la morosidad familiar “supera el 10%, algo inédito en la Argentina”.

Consultado sobre la posibilidad de una reactivación del consumo en el conurbano, en línea con planteos de economistas como Miguel Kiguel o Gabriel Rubinstein, Sigaut Gravina consideró que el Gobierno prioriza el ajuste y la competitividad sectorial antes que medidas expansivas. “El Gobierno dice muy claro: el que cae, cae porque es ineficiente. Confía en la destrucción creativa, pero esas transiciones son muy dolorosas”, afirmó.

El economista también alertó sobre factores estructurales que agravan la situación laboral, como la automatización y la inteligencia artificial. “Los sectores que crecen son capital intensivos y no generan tantos puestos. Y además aparece algo disruptivo como la inteligencia artificial, que complica sobre todo a los jóvenes”, sostuvo.

En cuanto a las perspectivas macroeconómicas, Sigaut Gravina anticipó que la inflación se mantendría elevada. “En marzo vemos que arrancaría con tres y pico, y lo que estamos observando es que la inflación se va a parecer cada vez más a la del año pasado”, señaló, estimando un nivel anual cercano al 30%.

Sobre la actividad, coincidió parcialmente con proyecciones más moderadas como las del economista Ricardo Delgado, y previó un crecimiento acotado. “Va a haber un crecimiento positivo, pero acotado, que va a derramar poco y va a generar poco empleo”, concluyó.

Finalmente, advirtió que el escenario plantea un desafío político hacia adelante. “Si los grandes centros urbanos no ven mejoras, puede haber un problema. Hay sectores dinámicos que crecen, pero una parte importante de la sociedad no está viendo los frutos”, afirmó, en referencia al contexto económico bajo la gestión de Javier Milei. (N/A)