Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Catalina Turienzo afrontará desde este martes la primera fecha del Sailing Grand Slam, el circuito internacional de regatas de vela olímpica, a desarrollarse en Mallorca.

La bahiense se encuentra desde hace un mes en España, alistándose para el 55º Trofeo Princesa Sofía, certamen que finalizará el 4 de abril y que ya conoce a la perfección (fue 18ª en 2024 y 12ª el año pasado). En su disciplina, Fórmula Kite, serán 16 regatas más las finales. En total, competirán cerca de 900 embarcaciones y más de 1100 regatistas de 62 países en las clases 470 Mixed, 49er, 49erFX, Nacra 17, ILCA 6, ILCA 7 e iQFOiL.

"Llego bien, con muchas ganas de competir y de arrancar el ciclo en Europa. Hicimos una pretemporda muy linda en Brasil y en México. Esta es la primera fecha del SGS, tenemos planificado hacer la segunda también, en Francia. Y vamos a hacer todo lo posible para ir a Long Beach", le adelantó a La Nueva.

El circuito continuará con la Semana Olímpica Francesa, en Hyères (18 al 25 de abril), la Dutch Water Week (30 de mayo al 7 de junio en Países Bajos), el Kieler Woche (20 al 28 de junio en Alemania) y el Evento Preolímpico en Los Ángeles, Long Beach & San Pedro OCR (13 de julio al 7 de agosto en Estados Unidos).

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"Tengo pensado hacer estos dos primeros campeonatos por ahora, así que full concentrada en esto con Fede (Aguilar, su entrenador). Después sigue el Mundial, que no tengo bien en claro si voy a ir o no. Me queda un año siendo juvenil y me gustaría ir al Europeo y al Mundial a defeder el título. También queremos meter el Panamericano de Kite en Long Beach, en la cancha de los Juegos Olímpicos, la misma de la fecha del Grand Slam", amplió Cata.

En la actualidad, la olímpica bahiense se encuentra en la 11ª posición del ranking mundial, siendo la segunda mejor de América solo por debajo de la estadounidense Daniela Moroz (10ª). Lidera la británica Lily Young, seguida de la francesa Lauriane Nolot y la turca Derin Atakan.

Todo, aún con 19 años (cumplirá 20 en mayo), una medalla panamericana, una participación olímpica y un 2025 inolvidable como parte de su sobresaliente currículum.

"A veces vivo muy rápido el día a día y se me hace un hábito viajar, competir, estudiar, estar sola. Pero cuando freno un poco digo '¡guau!'. Estoy muy agradecida de la posibilidad de hacer esta vida, de poder seguir mi sueño olímpico y de hacer el deporte que tanto me apasiona. Me encanta y cada día lo disfruto más", respondió.

En ese sentido, como lo ha hecho siempre, se mostró muy agradecida "con mis padres, con mi familia, con mis sponsors Manera y GPX Store, con el Enard, con la Federación de Yachting, el COA, la Secretaría de Deportes y toda la gente que me apoya y me ayuda en este camino. Siempre digo 'vamos por más' y con esa llama dentro mío que siempre me empuja a ir a cada entrenamiento y a cada navegada, tengo muchas ganas de seguir".