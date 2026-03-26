Juegos Olímpicos: prohíben la participación de atletas trans en la categoría femenina para Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) realizó un cambio para Los Ángeles 2028 y determinó que las atletas transgénero queden excluidas de las competencias femeninas en los Juegos Olímpicos.

El nuevo reglamento redefine las condiciones de participación al restringir la categoría de mujeres a su condición biológica de base. La normativa introduce además una “evaluación genética obligatoria”, un trámite que cada deportista deberá acreditar en una sola oportunidad durante su carrera.

Desde la institución argumentaron que el objetivo central es "salvaguardar la equidad, la seguridad y la transparencia en la rama femenina". El anuncio marca una ruptura con el lineamiento anterior del COI, que dejaba en manos de cada federación la decisión sobre la inclusión de deportistas trans.

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Los antecedentes

La presencia de deportistas trans en el olimpismo sigue siendo escasa y difícil de cuantificar. Mientras que en París 2024 no se informaron casos, el antecedente más cercano es el de la pesista Laurel Hubbard, quien compitió en Tokio 2020 sin alcanzar el podio.

Esta nueva reglamentación también impone límites a atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD).

El endurecimiento de los criterios se alinea con la agenda de Donald Trump, quien en 2025 ratificó el decreto “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos” y además adelantó que se aplicarán trabas migratorias a quienes no cumplan estas normas de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (NA).