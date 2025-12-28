Catalina Turienzo: "Los premios son un reconocimiento a todo el esfuerzo y el trabajo"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Catalina Turienzo volvió a demostrar en este 2025 que su presente no es casualidad. La joven bahiense se consagró bicampeona del mundo U21 de Fórmula Kite, una disciplina de la vela tan exigente como solitaria, y cerró un año inolvidable que la encontró, además, recibiendo dos reconocimientos que coronaron varias temporadas de esfuerzo: el Premio Centenario del Comité Olímpico Argentino y el Olimpia de plata.

“Fue un gran año”, resumió Cata, quien hoy ocupa el puesto 11 del ranking mundial y ya tiene la mirada puesta en un calendario 2026 que comenzará en enero en Fortaleza, Brasil. “Logramos armar un muy buen equipo de trabajo, siempre enfocados en ser un poco mejor día a día. Hoy somos mejores que el año pasado y yo me siento fuerte, con más para dar”, señaló.

Uno de los hitos de la temporada fue su participación en Los Ángeles (cuarta fecha del Grand Slam Sailing, en Long Beach), donde pudo competir por primera vez en la cancha que albergará los Juegos Olímpicos de 2028. El camino olímpico ya está en marcha, aunque la Colo prefiere no adelantarse. “Estamos en campaña rumbo a Los Ángeles 2028, pero muy enfocada en el día a día porque primero hay que conseguir la plaza”, explicó en diálogo con El Diario Deportivo, el programa de streaming de La Nueva. El proceso incluye el Mundial de vela, la plaza continental en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y un repechaje el mismo año de los Juegos. “Las medallas se ganan en los entrenamientos y se buscan en los campeonatos”, repite como mantra junto a su equipo.

Aunque no todo fue alegría en el calendario. La bahiense lamentó no haber podido competir en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y quedarse sin la oportunidad de luchar por la clasificación a los Panamericanos absolutos. “Me quedé con muchísimas ganas. Había ganado la plaza en 2024, pero no se completaron los cupos y se canceló la competencia. Me hubiese encantado vivir esa experiencia con el equipo argentino”, respondió.

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El gesto de aprobación, tras ser campeona del mundo sub 21

Detrás de los resultados hay una rutina intensa que combina largas madrugadas, viajes y estudio. “Cuando iba al colegio me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Así hasta 2023”, recordó. Hoy, ya universitaria y gracias a la modalidad online, estudia Administración de Empresas a distancia. Una escena resume su agitada vida actual: “El día de los Premios Centenario rendí un final a las 18.30, terminé a las 20.30, me puse el vestido y a las 21 ya estaba en la fiesta”, contó entre risas.

El kite, además, la llevó muchas veces a competir sola, lejos de casa y con recursos limitados. “Intento ir a cada campeonato que puedo porque lo que se aprende es inigualable. A veces, por presupuesto, no me ha podido acompañar mi entrenador, Federico Aguilar”, contó. Una de las experiencias más duras fue el último Mundial, en Azores, Portugal, un archipiélago de nueve islas a 1400 kilómetros al oeste de Lisboa. “Dudé mucho en ir, pero tenía que defender el título. Llegué con mis dos bolsos al medio del Atlántico, me metí a navegar sola bajo condiciones muy difíciles… pero eso de ser argentina me movió, había que meterle garra y lo di todo”, recordó.

La Fórmula Kite es un deporte vertiginoso, donde la toma de decisiones es constante: “Es muy solitario, pasás mucho tiempo con vos misma. Todo es rápido, hay táctica, estrategia, influye la naturaleza y tenés que reaccionar enseguida”.

Los premios recibidos este año estaban en su lista de sueños. “Eran objetivos. Para mí son un reconocimiento a todo el esfuerzo y el trabajo, no solo de este año, sino de todos los anteriores que me permitieron estar donde estoy”, afirmó.

Catalina pasó gran parte de 2025 viajando para ganar roce internacional: “Me fui a principios de marzo para la primera fecha del Grand Slam y volví después del Mundial Juvenil, en noviembre”. Un recorrido largo, exigente, pero elegido.

“En el deporte se pierde muchas más veces de las que se gana. Es un proceso, hay que enamorarse del proceso”, reflexiona. “A mí me apasiona lo que hago, me hace feliz. Eso me llevó lejos. Disfruto entrenar y ser cada día mejor”.

Desde Bahía Blanca al mundo, Catalina Turienzo sigue navegando fuerte, con la convicción de que el verdadero triunfo se construye todos los días, dentro y fuera del agua. Y con mucho camino por delante.

Cata, con el premio del COA (izquierda) y el Olimpia (derecha, junto a su entrenador Aguilar)

Todo 2025 y el inicio de 2026

En el inicio de la temporada, la bahiense disputó dos certámenes del Sailing Grand Slam: el Trofeo Princesa Sofía, en Palma de Mallorca (12°) y la Semana Olímpica Francesa, en Hyeres (9°).

Además, en mayo logró el mejor resultado personal y el mejor histórico para la Argentina en la categoría fórmula kite de vela: fue cuarta en el Campeonato Europeo, desarrollado en Urla, Turquía.

Luego, en julio, alcanzó la medalla de plata en el Europeo Juvenil, en Gizzeria, Italia.

También en julio, fue a la cuarta fecha del Grand Slam Sailing en Long Beach, la sede elegida por la fórmula kite para competir en Los Ángeles 2028. Allí, la bahiense acabó en la 11ª posición, sobre 19 competidoras.

Mientras que a principios de octubre disputó el Mundial de Fórmula Kite, en Quartu Sant'Elena, Cerdeña, la gran isla italiana en el mar Mediterráneo. Allí, fue 18° y luego declaró que "definitivamente no fue la semana que esperaba, duele un poco sabiendo lo mucho que me preparé y lo bien que me sentía".

Y, finalmente, arrancó noviembre consagrándose bicampeona mundial juvenil tras una notable actuación en Praia da Vitoria, Azores, Portugal.

En lo sucesivo, tras pasar por nuestro país, encarará el inicio de 2026 en Fortaleza, Brasil.

Allí realizará la pretemporada de cara al test event, un certamen de prueba, a realizarse del 24 al 31 de enero, con 20 regatas más la Medal Series en el caso del Kite femenino.

Allí mismo, del 22 al 30 de enero de 2027, se llevará a cabo el Mundial de Vela y se entregarán las primeras clasificaciones olímpicas de cara a LA28.