De Rosario a Panamá: cuenta regresiva hacia los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Con la ceremonia oficial de traspaso del Fuego Suramericano de Rosario a Panamá comenzó la última cuenta regresiva hacia los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

La misma se llevó a cabo en el Monumento Nacional a la Bandera y con la presencia del intendente rosarino Pablo Javkin.

La ciudad argentina albergó la edición 2022, que cubrió La Nueva. y que de acuerdo a la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) fueron los mejores de la breve historia del evento.

La ceremonia contó además con la participación del presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, y de la Directora General de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, Anamae Orillac. Se sumó también el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

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La llama fue trasladada en formato de posta por atletas rosarinos que estuvieron hace 4 años en los Juegos hasta concretar la entrega oficial a la representante del Comité Organizador panameño, quien recibió el fuego y encendió la antorcha rumbo al evento que se iniciará el próximo 12 de abril.

"Hacemos este acto a poco de recibir una nueva antorcha", señaló el intendente Javkin en referencia a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que este año tendrán a Rosario como principal sede, y, tras reseñar los exitosos Juegos 2022, ratificó al deporte "como el mejor legado" que "hoy le trasladamos a Panamá".

Moccia, por su parte, expresó su emoción por "estar aquí en Rosario", y agradeció "a la ciudad y a la provincia". "Lo que vivimos en Rosario 2022 fue increíble, motivo de encuentro alegría y libertad, un éxito fantástico".

Y concluyó: "Hoy Panamá tiene el desafío de ir por más, un país que por primera vez organizará un evento de la Odesur. Le deseamos a Panamá el mejor de los éxitos y los mejores Juegos".

Finalmente, la dirigente deportiva panameña aludió a "un momento que trasciende lo simbólico". "Hoy se entrega un legado. Rosario dejó una huella profunda y logró algo extraordinario para miles de jóvenes. Un legado que Panamá recibe con orgullo y responsabilidad".

Fueron seis los atletas rosarinos que participaron de la ceremonia: Paulina Guerscovich (esgrima), Valentina Cassanello (esgrima), Franco Marchetti (esgrima), Thiago Ognibene (gimnasia artística), Chiara Medun (natación) y Juan Ignacio Gallardo (karate).

Los próximos Juegos se realizarán del 12 al 25 de abril en Panamá capital con atletas menores de 18 años.

Competirán, además de la delegación local, deportistas de Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.

Los deportes elegidos son ajedrez, atletismo, bádminton, básquet 3x3, béisbol, boxeo, esgrima, tenis, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, fútbol bandera, tiro con arco, taekwondo, gimnasia, triatlón, natación, surf, fútbol, tenis de mesa, ciclismo, lucha y futsal.