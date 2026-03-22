Comunicar en territorio, gestionar vínculos reales

Por Valeria Calivar, líder del pilar de Federalización del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina.

Ejercer relaciones públicas es hacer territorio. Dicho así suena fuerte y abstracto, pero hablo de algo concreto.

En esta ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires conviven la industria, el agro, la energía y el puerto, lo que la convierte en un nodo estratégico para la región.

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Pero, más allá de su peso productivo, Bahía es también un escenario ideal para pensar la profesión desde una mirada integral y, sobre todo, para entender qué oportunidades existen para las y los comunicadores fuera del AMBA.

En ciudades como la nuestra, las organizaciones tienen un rol central porque forman parte de la vida cotidiana.

No son estructuras lejanas: las personas trabajan allí, viven cerca y conviven con su operación todos los días.

A eso me refiero cuando hablo de territorio. Es el punto de partida de la comunicación, porque en ese cruce se encuentran lo productivo, lo social y lo humano.

Las relaciones públicas, en este contexto, no se tratan solo de visibilidad o posicionamiento.

Valeria Calivar

Se trata de construir vínculos reales con la comunidad, sostener la confianza y gestionar agendas que muchas veces atraviesan temas sensibles.

Nuestro trabajo es ayudar a que organizaciones y comunidad puedan entenderse, incluso en escenarios complejos.

Para ello hay que tener un mapa de medios real para conocer a nuestros públicos y sus particularidades.

De esta manera definir con quienes hablamos de negocios y producto, y quiénes esperan algo más de nosotros.

Cuando la comunicación es local, entran en juego dos activos clave: la reputación y la licencia social para operar. Para gestionarlos no alcanza con emitir mensajes.

Es necesario involucrarse, conocer el territorio y comprender las percepciones, las preocupaciones y las tensiones que existen. Lejos de ser un problema, esas tensiones son oportunidades para revisar prácticas, abrir el diálogo y fortalecer la presencia.

Con el tiempo aprendemos que comunicar no es solo decir, sino anticipar, escuchar y sostener conversaciones en el largo plazo con distintos públicos.

Eso exige desarrollar capacidades como la lectura de contexto, la comprensión del escenario político y social, y, sobre todo, la presencia en el territorio.

El vínculo directo sigue siendo irremplazable.

Hacer relaciones públicas en este contexto no solo implica desafíos, sino también una gran oportunidad profesional.

En ese camino, fortalecer redes, generar espacios de intercambio y promover una perspectiva federal resulta clave para el crecimiento del campo laboral.

Porque, en definitiva, el valor de nuestra profesión sigue estando en lo mismo que planteamos desde el inicio: conocer el territorio y construir vínculos reales.