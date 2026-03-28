Un operario murió y otro resultó herido tras un incendio en una refinería de Pilar

Un operario falleció y otro resultó herido de gravedad, como consecuencia de un incendió que se originó hoy dentro del Parque Industrial de Pilar, al norte del conurbano bonaerense, confirmaron las autoridades.

El siniestro se produjo a última hora de la tarde en la refinería Nueva Energía, ubicada en la intersección de las calles 5 y 8, de ese complejo fabril, mientras los operarios intentaban cargar combustible a un camión.

En el lugar hay depósitos de nafta y gasoil, lo que provocó una rápida combustión, que derivó en una serie de explosiones, ocasionándole la muerte a un trabajador, mientras que su compañero fue derivado al Hospital Central de Pilar con quemaduras graves y su estado es reservado.

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Varias dotaciones de bomberos se hicieron presentes en el lugar y esta noche continuaban con las tareas para trata de contener las llamas. (NA)