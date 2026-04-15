Caso Adorni: una de las jubiladas declaró que la venta del departamento de Caballito la hizo su hijo

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo este miércoles con las declaraciones de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos jubiladas que le financiaron US$200 mil, sin intereses, para la compra de un departamento en Caballito.

Sbabo (64 años) declaró esta mañana en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. En su relato, la mujer confirmó que su hijo Leandro fue quien le pidió hacer el crédito al jefe de Gabinete. Además, aclaró que no había intereses de por medio y que ella tenía fondos por una compraventa en pozos y por una empresa de su marido. Asimismo, descartó la participación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en la operación.

Pasado el mediodía finalizó su declaración la otra jubilada. Viegas (72) dijo que su hijo, Pablo Feijo, es amigo de Adorni y que el contacto se dio por medio de él. Los hijos de ambas son socios en una empresa constructora.

El fiscal tiene las fotos de cuando las mujeres compraron el departamento en conjunto y las refacciones que hicieron. Cuando les preguntó, dijeron no saber nada de la transacción y que de eso se ocupaba Feijo.

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Adorni les dio 30 mil dólares en mano y el resto fue financiado hasta noviembre, cuando deberá saldar la deuda. Pero lo que llamó la atención de los fiscales fue que las mujeres no le cobraron ningún interés al jefe de Gabinete. Ellas explicaron que tenían en venta hace rato al inmueble y que no lo podían vender, pero que decidieron avanzar porque no había ninguna propuesta. De ahí surgen las dudas por el presunto enriquecimiento ilícito.

Consultadas por la prensa tras el estallido del escándalo, ambas aseguraron no conocer personalmente a Manuel Adorni.

La venta del departamento

El inmueble donde actualmente vive el jefe de Gabinete y su familia fue vendido a un precio declarado de US$230 mil. Según la documentación y el testimonio de la escribana, Adorni solo depositó US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras. La deuda, a pagar en cuotas, se deberá cubrir para noviembre próximo.

Según se supo en las últimas semanas, el departamento pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales, que declaró en la causa penal que se lo vendió a las dos jubiladas a cambio de US$200 mil, 140 mil dólares menos de la oferta original que administraba la Inmobiliaria Rucci.

Según explicó Morales, la propiedad necesitaba un refaccionamiento y no se vendía, por lo que finalmente aceptó la rebaja. “Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, aseguró a Radio 10 el viernes pasado.

En ese contexto, Viegas y Sbabo deberán brindar detalles sobre cómo adquirieron la propiedad y su venta posterior al jefe de Gabinete, que además es investigado por otra propiedad que no había sido incluida en su Declaración Jurada -la casa en el country de Exaltación de la Cruz- y los pasajes de avión a Nueva York y Punta del Este.

En un principio, las dos mujeres iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque le coincidía con otro juicio donde interviene: los cuadernos de las coimas.

Así, el testimonio de Sbabo y Viegas se producirá luego de la declaración de la comisaria retirada de la Policía Graciela Molina y su hija, Victoria María José Cancio, otras dos mujeres que también le habían prestado dinero al jefe de Gabinete. En este caso, se trató de US$100 mil en 2024 mediante un préstamo con garantía hipotecaria, en una operación donde también participó la escribana Nechevenko.

El préstamo se produjo el mismo día que la mujer del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, compró la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Como garantía, la familia Adorni puso su departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco.

De acuerdo a su testimonio, el funcionario ya les pagó a las mujeres US$30 mil y debe afrontar los US$70 mil restantes en los próximos siete meses. Según declararon la escribana y las acreedoras, el préstamo fue con un interés de 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales.

En paralelo a las declaraciones de Viegas y Sbabo, Pollicita aguarda las respuestas de una serie de pedidos hechos durante la semana pasada a diferentes organismos públicos luego de que el juez federal Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa.

Así, el fiscal podrá acceder a todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio, con el fin de determinar si se corresponden con su situación financiera como funcionario público que hasta enero de este año tuvo su sueldo congelado desde 2023 en $3.584.006. (TN)