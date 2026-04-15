Rectores de 15 universidades respaldaron el proyecto de la Corte Suprema para concursos de jueces

Rectores de 15 universidades privadas de todo el país se expresaron en favor de la propuesta presentada por la Corte Suprema de Justicia, para impulsar que se aplique una metodología de mayor transparencia para elegir nuevos jueces.

“La calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran, lo que exige reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles”, afirmaron los rectores en un comunicado.

“Desde el ámbito universitario valoramos, especialmente, que la propuesta coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura”, añadieron.

El máximo tribunal de la Nación presentó en marzo último una iniciativa, con la firma de dos de sus tres integrantes, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, denominada “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”.

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La propuesta modifica las modalidades de trabajo del Consejo de la Magistratura -el órgano que selecciona a los nuevos jueces-; quedó aprobada mediante la acordada 4/26 con fecha del 25 de marzo pasado, y fue presentada días después en una conferencia de prensa.

Según trascendió de fuentes judiciales, el tercer miembro de la Corte, su presidente Horacio Rosatti, no suscribió el proyecto por ejercer actualmente la titularidad del Consejo de la Magistratura.

El proyecto, ahora respaldado por los rectores universitarios, busca eliminar cualquier discrecionalidad o injerencia política en la designación de los jueces o al menos reducirla a su mínima expresión.

El texto lleva la firma de los siguientes rectores: Andrés Aguerre, de la Universidad Católica de Córdoba; Carlos Salvadores de Arzuaga, de la Universidad del Salvador; Eduardo Sisco, de la Universidad Museo Social; Federico Fanjul, de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán; y Gastón O´Donnell, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

También lo suscribieron Héctor Sauret, de la Universidad de Concepción del Uruguay; José Luis Ghioldi, de la Universidad de Belgrano; Juan Carlos Mena, de la Universidad FASTA; María Laura Simonassi, de la Universidad Católica de Cuyo; Martín De Palma, de la Universidad Católica de Santa Fe; y Norberto Porto Lema, de la Universidad de Morón.

Firmaron además el escrito en apoyo a la Corte Paulo Falcón, de la Universidad CAECE; Ricardo Popovsky, de la Universidad de Palermo; Rita Gajate, de la Universidad Católica de la Plata; y Tomás Guillermo Rueda, de la Universidad Blas Pascal. (NA)