Impro Delivery cumple 20 años y se prepara para festejarlo a lo grande
Realizará dos funciones por mes en distintas salas de la ciudad. También se viene el taller Impro Creativo.
Impro Delivery se prepara para celebrar este año sus primeras dos décadas de espectáculos con una gran agenda y un taller de improvisación a cargo del actor Rubén Cordi.
Por los daños que sufrió el Teatro Municipal "esta vez nos vamos a presentar en noviembre en la Biblioteca Rivadavia. Pero por estos 20 años vamos a hacer también dos funciones por mes en distintas salas, con una entrada accesible", señaló el improvisador.
Invitado al programa Allica y Prieta, que se emmite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play, Cordi señaló que "siempre costó cortar tickets. Y hoy por hoy, con la situación como está, es una tarea épica".
Asimismo, indicó que "lo nuestro funciona porque es un producto amplio, para toda la familia, que nunca es igual; está bueno. También, el éxito tiene que ver con el cariño y la empatía del público, eso es maravilloso".
Además, en abril comenzará Impro Creativo-Entrenamiento perfil positivo, un taller de improvisación teatral. Está destinado a personas mayores de 18 años con ganas de encontrar una actividad artística con efectivas herramientas para potenciar el bienestar y la confianza mediante el juego.
Sus creadores señalaron que es la posibilidad de explorar un nuevo espacio para combatir el stress y la rutina.
El dictado se realizará en Alianza Francesa (Fitz Roy 49) y cuenta con varias opciones de días y horarios.
Para informes e inscripciones, comunicarse al WhatsApp 291-472-8279 o al Instagram rubencordi.
Mirá la entrevista completa a continuación: