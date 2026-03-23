Impro Delivery cumple 20 años y se prepara para festejarlo a lo grande

Impro Delivery se prepara para celebrar este año sus primeras dos décadas de espectáculos con una gran agenda y un taller de improvisación a cargo del actor Rubén Cordi.

Por los daños que sufrió el Teatro Municipal "esta vez nos vamos a presentar en noviembre en la Biblioteca Rivadavia. Pero por estos 20 años vamos a hacer también dos funciones por mes en distintas salas, con una entrada accesible", señaló el improvisador.

Invitado al programa Allica y Prieta, que se emmite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play, Cordi señaló que "siempre costó cortar tickets. Y hoy por hoy, con la situación como está, es una tarea épica".

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Asimismo, indicó que "lo nuestro funciona porque es un producto amplio, para toda la familia, que nunca es igual; está bueno. También, el éxito tiene que ver con el cariño y la empatía del público, eso es maravilloso".

Además, en abril comenzará Impro Creativo-Entrenamiento perfil positivo, un taller de improvisación teatral. Está destinado a personas mayores de 18 años con ganas de encontrar una actividad artística con efectivas herramientas para potenciar el bienestar y la confianza mediante el juego.

Sus creadores señalaron que es la posibilidad de explorar un nuevo espacio para combatir el stress y la rutina.

El dictado se realizará en Alianza Francesa (Fitz Roy 49) y cuenta con varias opciones de días y horarios.

Para informes e inscripciones, comunicarse al WhatsApp 291-472-8279 o al Instagram rubencordi.

Mirá la entrevista completa a continuación: